Marco Odermatt setzt die erste Weltcup-Duftmarke: Der erst 24-jährige Schweizer gewinnt den Auftakt in die Weltcup-Saison hauchdünn vor seinem österreichischen Konkurrenten, dem Lokalmatador Roland Leitinger. Stefan Luitz fährt beim Riesenslalom als bester DSV-Athlet auf Platz 17.

Die Skirennläufer Stefan Luitz und Alexander Schmid haben beim Saisonstart der Alpinen die erhoffte Spitzenplatzierung verpasst. Beim fünften Weltcup-Sieg des Schweizers Marco Odermatt im spektakulären Riesenslalom von Sölden kam Luitz auf Platz 17, Schmid wurde 19. Zur Spitze fehlten Luitz (Bolsterlang) 1,35 Sekunden, Schmid hatte einen Rückstand von 1,53 Sekunden.

"Das wird nicht mehr mein Lieblingshang", sagte Luitz über den anspruchsvollen Rettenbachgletscher, der bei perfekten Bedingungen aber gut wie selten zu fahren war. Nach dem Wechsel seiner Skimarke hatte der Allgäuer vor allem im Steilhang zu kämpfen. "Ich muss schauen, dass ich der Chef bin - und nicht die Ski mit mir fahren", sagte der 29-Jährige.

Schmid (27) hatte im Vorfeld mit Problemen an der Quadrizepssehne zu kämpfen, als Siebter des ersten Laufs aber auf deutlich mehr gehofft. Julian Rauchfuss (Burig Mindelheim) schied im ersten Lauf aus. Am Vortag wussten schon die DSV-Damen nicht zu überzeugen. Das Podium in einem sehr spannenden Rennen der Herren komplettierten der Österreicher Roland Leitinger (0,07 Sekunden zurück) und Zan Kranjec aus Slowenien (+0,10).