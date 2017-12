Sport

Peter Stöger ist schon da: Borussia Dortmund feuert Trainer Bosz

Der Ballspielverein Borussia 09 Dortmund entlässt Trainer Peter Bosz. Das teilt der Fußball-Bundesligist nach dem 1:2 gegen Bremen mit. Ab sofort betreut jüngst in Köln entlassene Peter Stöger die Mannschaft, die seit acht Ligaspielen nicht mehr gewonnen hat.

Bundesligist Borussia Dortmund trennt sich nach nicht einmal einem halben Jahr von seinem Trainer Peter Bosz. Das teilt das börsennotierte Fußballunternehmen nach der 1:2-Niederlage am Samstag gegen den bis dahin Tabellenvorletzten SV Werder Bremen mit. Ab sofort übernimmt der der erst vor acht Tagen beim 1. FC Köln entlassene Peter Stöger die Mannschaft. Der Österreicher erhält einen Vertrag bis zum Ende der Saison.

Der BVB hat seit mittlerweile acht Ligaspielen nicht mehr gewonnen, hat sich mit zwei Punkten aus sechs Partien in der Champions League irgendwie in die Europaliga gemogelt, steht aber immerhin im Achtelfinale des DFB-Pokals. Da geht's allerdings am Mittwoch, 20. Dezember, zum FC Bayern. Nun sagte Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke: "Wir haben am Samstagabend in einem Gespräch mit Peter Bosz entschieden, ihn freizustellen. Es war sehr emotional, gleichzeitig aber sehr stilvoll. Peter Bosz hat das mit sehr viel Stil aufgenommen. Wir sind im allerbesten Einvernehmen auseinandergegangen."

Erst danach habe er Stöger angerufen. "Wir sind dankbar, dass er spontan bereit war, uns zu helfen und die Saison mit uns zu Ende zu bringen." Klubchef Watzke, Sportdirektor Michael Zorc und der Mannschaftsrat mit Kapitän Marcel Schmelzer, Nuri Sahin und Marco Reus hatten sich in der Dortmunder Geschäftsstelle zu einer Krisensitzung getroffen. Zuvor hatte sich Schmelzer direkt nach der Heimniederlage gegen Bremen den Journalisten gestellt.

Dabei fand er mehr als deutliche Worte: "Was wir heute geboten haben, ist eine absolute Frechheit", polterte der Verteidiger, "das ist ja Wahnsinn. Wir verkünden tagelang, dass wir gegen Werder Bremen die Wende schaffen wollen und liefern dann so eine Leistung ab. Die Leute draußen müssen doch denken, der labert doch immer das Gleiche."

