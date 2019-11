Die Vegas Golden Knights sind völlig aus dem "Kästchen". Mit einer sensationellen Parade schockt Goalie Marc-André Fleury Torontos Nic Petan. Das NHL-Team aus Nevada feiert die Aktion bereits als "Save des Jahrhunderts". Nun gut, das Jahrhundert ist ja noch nicht so alt.

Marc-André Fleury feiert 2003 sein Debüt in der NHL. Von den Pittsburgh Penguins wird er beim Entry-Draft als Gesamterster ausgewählt. Sein Jahrgang gilt bis heute als einer der besten der Geschichte. Und Fleury darf von sich behaupten, einer der besseren Goalies in der NHL zu sein. Auch wenn es nach dem Draft zunächst nicht gut lief. Erst in der Saison 2005/06 etablierte er sich als Stammtorhüter. Es folgten drei Stanley-Cup-Siege mit den "Pens" und vier Teilnahmen am All-Star-Game. Eine fünfte könnte sehr bald hinzukommen. Zumindest hat der noch 34-Jährige, am 28. November wird er dann ein Jahr älter, diese Woche fulminante Werbung für sich betrieben.

Die erfolgreichsten NHL-Goalies 1. Martin Brodeur – 691 Siege

2. Patrick Roy – 551 Siege

3. Roberto Luongo – 489 Siege

4. Ed Belfour – 484 Siege

5. Curtis Joseph – 454 Siege

6. Henrik Lundqvist – 453 Siege

7. Marc-André Fleury – 450 Siege

8. Terry Sawchuk – 445 Siege

9. Jacques Plante – 437 Siege

10. Tony Esposito – 423 Siege Quelle: servushockeynight.com

Mit 3:2 führen seine Las Vegas Knights, für das jüngste NHL-Team spielt Fleury seit 2017, gegen die Maple Leafs aus Toronto. Knapp vier Minuten sind noch auf der Uhr, die Kanadier drücken vehement auf den Ausgleich. Und sie haben die Riesenchance, sie liegt auf dem Schläger von Nic Petan. Einen von der Bande abgeprallten Schuss bringt er mit der Rückhand auf das leere Tor. Fleury, der bei dem ersten Schuss die andere Ecke seines Gehäuses zugemacht hatte, reagiert aber überragend, dreht sich blitzschnell, springt zur Torlinie zurück und fischt den Puck spektakulär mit der Fanghand aus der Luft. Ein "Superman-Save", wie die Knights auf ihrer Team-Homepage feiern. Der "Save of the Century", wie sie es bei Twitter zelebrierten.

"Das sind Paraden, für die du spielst"

"Es hat viel Spaß gemacht", erklärte Fleury später überraschend unaufgeregt. "Ich habe den ersten Schuss nicht halten können, deswegen war es gut, direkt die zweite Chance zu bekommen. Das sind die Paraden, für die du als Goalie spielst." Petan musste anerkennen, dass es eine "großartige Parade" war. "Ich hatte gehofft, er sieht die Szene so nicht. Hat er aber." Er werde diese Szene sicher nicht so schnell vergessen. Es war schließlich auch der Game-Winner, auch wenn Cody Eakin in der 60. Minute noch auf 4:2 stellte, auf das leere Tor der Kanadier. Ein Highlight für Fleury, der mittlerweile über 800 Mal in der NHL gespielt hat und 2010 mit Team Canada auch Olympiasieger wurde. Nach 24 Partien steht das Team aktuell auf Platz acht der Western Conference - mit elf Siegen und 13 Pleiten.

Die Vegas Knights hatten in ihrer ersten Saison für phänomenales Aufsehen gesorgt. Erst im Stanley-Cup-Finale wurde der Weg des Debüt-Teams gestoppt. Mit 1:4 in der Serie unterlagen sie den Washington Capitals. Die Gründe für diesen überraschenden Erfolg des Teams aus Nevada lagen in der Art, wie sie ihren Kader für den Einstieg in die stärkste Eishockey-Liga der Welt zusammenstellen durften. Weil die NHL nämlich eine von Beginn an absolut konkurrenzfähige Mannschaft im Spielbetrieb sehen wollte, konnten sich die Ritter fast nach Belieben bei der Konkurrenz bedienen, die nur ihre Topstars schützen darf. "Das ist der größte Spaß, den ich jemals im Eishockey hatte", hatte General Manager George McPhee damals gesagt. Die Kritiker dieses Systems, "Expansion Draft" genannt, sprachen dagegen von "Menschenhandel".

