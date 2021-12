Die Australian Open sind im Januar der frühe erste Höhepunkt des Tennisjahres. Ob Novak Djokovic, nach Zahlen der größte Tennisspieler der Geschichte, dabei sein wird, ist weiter offen. Das Problem: In Australien dürfen nur geimpfte Profis spielen. Damit hadert der Serbe.

Der Tennis-Weltranglistenerste Novak Djokovic lässt den ATP Cup in Sydney aus. Das bestätigte eine "nahe Quelle" aus Djokovics Umfeld der serbischen Zeitung "Blic". Demnach trainiere der 20-malige Grand-Slam-Sieger in Belgrad und werde "zu 99 Prozent" nicht zum Mannschaftsturnier nach Australien reisen.

Dadurch wachsen die Zweifel an Djokovics Teilnahme an den Australian Open, dem ersten Höhepunkt der Tennissaison 2022. Zwar steht der 34-Jährige auf der Meldeliste des Majors in Melbourne, das am 17. Januar beginnt, doch macht der Rekordsieger aus seinem Impfstatus weiter ein Geheimnis. Bei den Australian Open dürfen nur vollständig geimpfte Spielerinnen und Spieler aufschlagen. Sonderbefreiungen werden ausschließlich aus medizinischen Gründen erteilt. Laut "Blic" werde Djokovic seine Entscheidung über die Teilnahme bis Jahresende bekannt geben.

Nachdem Djokovic für den ATP Cup gemeldet hatte und auch auf der Teilnehmerliste für die Australian Open geführt wird, waren Spekulationen aufgekommen, dass für den Superstar möglicherweise eine Ausnahmegenehmigung erteilt wird. Der stellvertretende Premierminister James Merlino sagte allerdings, es gebe nur eine begrenzte Anzahl von Gründen für eine Ausnahmegenehmigung. "Jeder freut sich auf die Australian Open und von jedem, der teilnehmen wird - Zuschauer, Spieler, Offizielle, Mitarbeiter - wird erwartet, dass er vollständig geimpft ist. Das sind die Regeln. Medizinische Ausnahmen sind genau das - es ist kein Schlupfloch für privilegierte Tennisspieler", sagte Merlino laut ABC. "Es ist eine medizinische Ausnahme unter außergewöhnlichen Umständen, wenn man eine akute Erkrankung hat."

Den Organisatoren der Australian Open liegt bislang keine einzige medizinische Ausnahmegenehmigung ungeimpfter Tennis-Profis vor. Dies gab Turnierdirektor Craig Tiley bekannt, rund vier Wochen vor dem Auftakt am 17. Januar. Er rechne mit einem "sehr kleinen Prozentsatz" von Spielerinnen und Spielern ohne Impfung, sagte Tiley. "Wenn Novak zu den Australian Open kommt, wird er entweder geimpft sein oder eine medizinische Ausnahmegenehmigung haben", bekräftigte Tiley. Zuletzt hatte sein Vater Srdjan im serbischen Fernsehen von "Erpressung" durch die Veranstalter gesprochen und erklärt, Djokovic werde "wahrscheinlich nicht" nach Australien reisen.

Der ATP Cup ist seit 2020 der Auftakt in den australischen Tennissommer und damit ein Vorbereitungsturnier für die Australian Open. Bei der ersten Auflage vor zwei Jahren hatte Djokovic Serbien zum Titel geführt.