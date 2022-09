Gianmarco Pozzecco brachte den Wahnsinn in die Basketball-Europameisterschaft.

Gianmarco Pozzecco ist ein wenig verrückt, heißt es in der italienischen Basketball-Nationalmannschaft über den Coach. Und nachdem sein Team die größte Sensation der laufenden Europameisterschaft fabriziert, liefert Pozzecco einen beeindruckenden, begeisternden Beweis dafür.

Aus seinen Augen kullerten die Tränen, Gianmarco Pozzecco wischte sie aus dem Gesicht, aber er schämte sich nicht, als er seinen großen Abgang hinlegte. Schließlich hatte der Coach zuvor schon, sehr italienisch, die ganze Klaviatur der Gefühle durchgespielt. Jeder seiner Schützlinge bekam ein Küsschen auf die Wange, alle rief er zu sich, bevor er die Basketballbühne verlassen musste. Großes Kino in Berlin.

Was war passiert? Mitte des dritten Viertels im EM-Achtelfinale gegen Goldkandidat Serbien bekam Pozzecco nach einem weiteren emotionalen Ausbruch an der Seitenlinie das zweite technische Foul. Dies ist gleichbedeutend mit dem Ausschluss, der vom Spiel ganz und gar mitgenommene Trainer musste den Innenraum verlassen und trottete - nach den rührenden Abschiedsszenen - Richtung Katakomben, sein Assistent übernahm. Und Pozzecco, der den Rest des Spiels im Bauch der Arena verfolgte, sah auf dem Bildschirm, wie seine Mannschaft - kurz nachdem er sie mit seinem Auftritt heiß gemacht hatte - plötzlich über sich hinauswuchs. Italien düpierte den Favoriten um NBA-MVP Nikola Jokic im Schlussviertel, gewann überraschend mit 94:86.

"Sie können tun, was sie wollen"

Und nun war es um Pozzecco völlig geschehen. "Das waren keine zwölf Spieler, das waren zwölf Löwen und sie haben heute Abend die Welt erschüttert", sagte der 49-Jährige aus Gorizia. Er habe den Spielern seine Kreditkarte gegeben, "sie können tun, was sie wollen". Denn es sei "eines der schönsten Spiele in der Geschichte der Nationalmannschaft" gewesen, so Pozzecco, "wir haben ein großes Herz, eine Prise Wahnsinn und viel Kompaktheit".

Das ist durchaus richtig, denn Pozzecco sorgte bei seiner Rückkehr für eine weitere unvergessliche Episode, das Video der Szene ging viral. Nachdem das Spiel vorbei war, sprang der Headcoach im Kabinengang kurzerhand schreiend auf Giannis Antetokounmpo, wickelte Arme und Beine um den griechischen Superstar, der Kopfhörer trug und nicht wusste, wie ihm geschah. "Ich liebe dich", sagte Pozzecco. Einen Kuss bekam der NBA-Riese natürlich auch.

Und der Trainer mit der Prise Wahnsinn? Dem fliegen ebenfalls die Herzen zu: "Wir lieben ihn alle. Wir müssen ein wenig seine Emotionen kontrollieren", kommentierte Aufbauspieler Marco Spissu. Der 49 Jahre alte Ex-Profi sei so verrückt, dass er am liebsten immer noch selbst spiele. Auf dem offiziellen Twitter-Account der Basketball-EM fordern sie, das Video der Umarmung zwischen Pozzecco und Antetokounmpo zum "viralsten Post der EuroBasket 2022" zu machen.