Gastgeber Frankreich zieht als Gruppenerster bei der Heim-Weltmeisterschaft in das Achtelfinale ein. Nach zwei Vorrundensiegen gelingt den Fußballerinnen ein glücklicher 1:0 Erfolg im letzten Gruppenspiel gegen Nigeria. Den Siegtreffer erzielt Wendie Renard in der per Foulelfmeter - im zweiten Versuch.

Frankreichs Fußballerinnen sind bei der Heim-Weltmeisterschaft als Gruppensieger in das Achtelfinale eingezogen, die Norwegerinnen folgen ihnen als Tabellenzweite in die Runde der letzten 16 Teams. Die Gastgeberinnen bezwangen zum Abschluss der Gruppenphase Nigeria mit 1:0 (0:0) und stehen mit neun Punkten an der Spitze, Norwegen gewann gegen Südkorea mit 2:1 (1:0) und hat sechs Punkte auf dem Konto.

Aber auch Nigeria darf sich als Dritter der Gruppe A mit drei Punkten Chancen auf das Weiterkommen ausrechnen. Die Französinnen wurden auch im dritten Spiel in Rennes ihrer Favoritenrolle gerecht. Wendie Renard machte den dritten Sieg des Gastgebers per Foulelfmeter in der 79. Minute perfekt. Ngozi Ebere hatte den Strafstoß verursacht und dafür Gelb-Rot (76.) gesehen, Nigeria beendete das Spiel in Unterzahl. Für Norwegen sorgten in Reims die ehemalige Wolfsburgerin Caroline Graham Hansen (5.) und Isabell Herlovsen (51.) ebenfalls jeweils per Foulelfmeter für den zweiten Turniersieg, der gleichbedeutend mit dem Ticket für die K.o.-Runde war.

Zuvor hatten in der Gruppe B China und Spanien durch ein Remis im direkten Duell ihre Teilnahme an der Runde der letzten 16 klargemacht. Die Vorrundengegner der deutschen Auswahl, die nach ihrem 4:0 (3:0) gegen Südafrika mit der Optimalausbeute von neun Punkten in die nächste Runde einzog, trennten sich am letzten Spieltag in Le Havre 0:0. Spanien erreichte mit vier Zählern Platz zwei hinter Deutschland. Die punktgleichen Chinesinnen sind als einer der vier besten Gruppendritten ebenfalls sicher für das Achtelfinale qualifiziert.