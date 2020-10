Zuschauer raus aus den Stadien und Hallen: Das wollen Bund und Länder. Angesichts der dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen soll der Profisport im November nur noch ohne Zuschauer stattfinden. In vielen Stadien der Fußball-Bundesliga ist es ohnehin schon leer.

Auch der Profisport und damit die Fußball-Bundesliga wird von den verschärften Corona-Maßnahmen getroffen. Bund und Länder wollen angesichts dramatisch steigender Infektionszahlen die Partien im November nur noch ohne Zuschauer zulassen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus den Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten. Nach dem ersten Stillstand im März hatten es die Deutsche Fußball Liga und der Deutsche Fußball-Bund mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept geschafft, den unterbrochenen Spielbetrieb in der Bundesliga und der 2. Bundesliga wieder aufzunehmen - zunächst vor Geisterkulissen.

Für die aktuelle Saison erhielt die DFL grünes Licht von der Politik, zumindest bis zu 20 Prozent der Gesamtkapazität der Stadien mit Zuschauern füllen zu dürfen. Allerdings hatten die örtlichen Behörden weiterhin das Recht, die Zuschauerzahl zu reduzieren oder gar einen Ausschluss zu veranlassen. Dies ist nach dem sprunghaften Ansteigen der Corona-Fallzahlen zuletzt vielerorts geschehen. Auch für das kommende Wochenende ist bereits für zahlreiche Partien beider Ligen eine drastische Herabsetzung oder der Ausschluss von Fans verfügt worden.

So durften beim Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 am vergangenen Wochenende etwa nur 300 Fans ins Stadion. Der FC Bayern spielte seit der Corona-Pause gleich komplett ohne Zuschauer. Die weiteren Sportarten neben dem Fußball trifft die Aussperrung der Zuschauer aufgrund der Gewichtung der Einnahmen ungleich höher - im Fußball werden die meisten Einnahmen über die TV-Gelder generiert.

"Das ist bitter"

Eine Verringerung der Zuschauer-Zulassung auf null bringt also vor allem professionelle Teamsport-Ligen im Basketball, Handball, Eishockey oder Volleyball in existenzielle Bedrängnis. BBL-Chef Stefan Holz kritisierte die Entscheidung. "Aus unserer Sicht gibt es fachlich-hygienisch keine Gründe dafür", sagte der Geschäftsführer der Basketball-Bundesliga. "Es werden von uns Hygienekonzepte verlangt, für die wir viel Geld in die Hand nehmen und mit ausgewiesenen Experten zusammenarbeiten. Und obwohl die Testphase gezeigt hat, dass die Konzepte funktionieren, dreht man uns doch den Saft ab. Das ist bitter", sagte Holz. Er habe sich eine Verlängerung der Testphase und Ausnahmen für die Bereiche gewünscht, in denen Konzepte funktionieren würden, sagte Holz.

"Die Lage ist angespannt. Wenn wir weiter zurückgeworfen werden, sind wir ratlos", hatte bereits am Dienstag Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, gesagt. "Man kann uns nicht mit dem Erstellen von Konzepten beauftragen, die dann greifen und einwandfrei funktionieren, um der Sache im nächsten Schritt - nur um ein politisches Zeichen zu setzen - den Riegel vorzuschieben", sagte er. Und hatte dabei prominente Unterstützer: "Diese Konzepte wurden doch genau für Phasen, wie wir sie jetzt erleben, erarbeitet", sagte Axel Hellmann, Mitglied des Vorstands des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt.

"Vielleicht gibt es ja noch etwas Kleingedrucktes"

Ein winziger Lichtblick: Es ist kein vollständiger Lockdown, der wäre etwa für die Basketball-Bundesliga (BBL) "ein Desaster" gewesen, hatte Holz am Dienstag betont. "Wenn man uns den Spielbetrieb einstellt, kann man den Laden zusperren." Und nun? "Jetzt warten wir die genauen Beschlüsse erst einmal ab. Vielleicht gibt es ja noch etwas Kleingedrucktes, das Ausnahmen zulässt", sagte Holz, der froh ist, dass die Ligen zumindest ohne Zuschauer den Spielbetrieb durchführen dürfen. "Von daher schwankt meine Gefühlslage gerade zwischen Frust und Erleichterung", sagte Holz. Die BBL will am 6. November in ihre neue Saison starten.

Sogar Karl-Heinz Rummenigge vom Fußball-Meister FC Bayern hatte am Dienstag gewarnt: "Wenn die Bundesliga erneut unterbrochen werden würde, wenn also nicht mal mehr ohne Zuschauer gespielt werden dürfte, müssten nach und nach viele Vereine Insolvenz anmelden, und in der Folge würde dann sogar die Gefahr bestehen, dass die Bundesliga als Ganzes kollabiert."

Noch härter treffen wird es den Amateursport: Fitnessstudios, Schwimm- und Spaßbäder werden geschlossen. Der Betrieb wird eingestellt, Vereine dürfen nicht mehr trainieren. Nur der Individualsport, also etwa allein joggen gehen, ist weiter erlaubt. Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, hatte noch am Dienstag auf "Fingerspitzengefühl" der Politik gehofft. "Von den 90.000 Vereinen als einzigartigem "sozialen Tankstellennetz" in Deutschland bis zum Spitzensport haben alle Verantwortlichen bis heute höchst diszipliniert und vorbildlich bei der Bewältigung der Pandemie gewirkt", hatte er gesagt. In der "nun bevorstehenden schwierigen Phase kann und wird der Sport weiterhin Teil der Lösung und nicht des Problems sein". Bund und Länder folgten dieser Argumentation offenbar nicht.