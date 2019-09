Holte in der letzten Runde stark auf und finishte mit einem dritten Rand und in einer deutschen Rekordzeit: Hindernisläuferin Gesa Krause.

Europameisterin Gesa Felicitas Krause gewinnt bei der Leichtathletik-WM in Doha mit einem Traumlauf Bronze über 3000 m Hindernis. Die 27-Jährige läuft in einer neuen deutschen Rekordzeit und holt die erste Medaille für das deutsche Team in Katar.

Gesa Felicitas Krause breitete im Ziel voller Freude die Arme aus, fiel der neuen Weltmeisterin Beatrice Chepkoech aus Kenia noch kurz um den Hals und legte sich dann völlig erschöpft auf die Bahn. Mit einem Wahnsinns-Lauf ist die 27-Jährige aus Trier mit deutschen Rekord bei der Leichtathletik-WM in Doha erneut zu Bronze gerannt. Krause holte damit am vierten Wettkampftag der Titelkämpfe die ersehnte erste Medaille für das deutsche Team in Katar.

"Es war eine Willensleistung. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich habe davon geträumt, ich wollte es unbedingt. Es ist ein Traum in Erfüllung gegangen", sagte Krause im ZDF: "Ich habe heute alles aus mir herausgeholt."

Chepkoech rennt vorne weg

Beim Triumph der Weltrekordlerin Chepkoech (8:57,84 Minuten) verbesserte Krause ihre eigene nationale Bestmarke um mehr als vier Sekunden und konnte hinterher ihr Glück kaum fassen. Immer wieder schlug sie die Hände vors Gesicht und ließ sich dann selig mit der deutschen Fahne um den Schultern feiern.

Die entscheidende Attacke auf dem Weg zu ihrem Coup gelang Krause am letzten Wassergraben, neben Chepkoech musste sie nur noch der entthronten Titelverteidigerin Emma Coburn aus den USA (9:02,35) den Vortritt lassen. Mit ihrer Zeit ist Krause jetzt die zweitbeste Europäerin der Geschichte. Vor vier Jahren in Peking hatte Krause ebenfalls WM-Bronze gewonnen.

Chepkoech rannte nach dem Startschuss sofort vorne weg und hatte schnell schon über 30 Meter Vorsprung. Krause musste dahinter kämpfen, um den Anschluss an die Verfolgergruppe zu halten. Doch sie behielt die Nerven und konnte am Ende im Gegensatz zu einigen Konkurrentinnen noch zulegen.

Kein freier Tag seit Oktober 2018

Kein freier Tag seit Oktober 2018 - mit eiserner Disziplin holt sich Gesa Krause ihr WM-Bronze. (Foto: imago images/Beautiful Sports)

Denn Krause hatte sich im Vorfeld im Training gequält wie noch nie, seit Ende Oktober 2018 gönnte sich die Studentin der Wirtschaftspsychologie keinen freien Tag. "Das ist für einen Außenstehenden vermutlich wirklich unvorstellbar", hatte Krause, die für ihren Traum von der Medaille in Höhentrainingslagern in Kenia, den USA, der Schweiz und unmittelbar vor Doha noch in Südafrika schuftete, dem SID im Vorfeld gesagt.

Alles für das ganz große Ziel: Ein Coup wie vor vier Jahren sollte her, als Krause in einem Bummelrennen in Peking die Konkurrenz düpierte. Und ebenfalls im Schlussspurt auf Rang drei stürmte. Doch seitdem hatte sich das Niveau in der Weltspitze noch einmal verbessert. "Es wird nicht einfach, aber dafür ist man ja bei einer WM", hatte Krause nach ihrem Vorlauf geahnt, aber: "Ich bin eine Wettkämpferin."

Krause wird sich nun für die lange Saison, all die Schmerzen im Training und Bronze belohnen, der Urlaub ist gebucht. "Mit meinem Freund fliege ich nach Griechenland", hatte sie dem SID verraten.