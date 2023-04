Golf-Superstar Tiger Woods ist beim US-Masters in Augusta nicht mehr dabei. Nachdem er einen Rekord einstellt, muss er verletzt aufgeben. An der Spitze thront Brooks Koepka. Wegen seiner Teilnahme an der von Saudi-Arabien finanzierten LIV-Tour gilt er als Rebell.

Golf-Rebell Brooks Koepka nimmt beim von Wetterkapriolen geprägten 87. US-Masters in Augusta Kurs auf den Turniersieg. Der US-Amerikaner verteidigte seine Führung auch auf dritten Runde an der Magnolia Lane. Der 32-Jährige hat zwei Schläge Vorsprung auf den Spanier Jon Rahm. Der Norweger Viktor Hovland, der zwischenzeitlich fünf Birdies in Folge schaffte, liegt einen weiteren Schlag zurück.

Die vierte Runde begann gleich im Anschluss, kurz vor Sonnenuntergang sollte nach dem Plan der Organisatoren der Sieger und damit der Gewinner des begehrten Green Jacket feststehen. Nach dem Regen und Sturm der ersten Turniertage - am Freitag stürzten gar drei Pinien auf die Anlage, wobei wie durch ein Wunder niemand verletzt wurde - hat sich das Wetter in Augusta etwas beruhigt.

Woods muss "enttäuscht" aufgeben

Nicht mehr dabei war am Sonntag Superstar Tiger Woods. Der 47-Jährige, der schon zum Einstand unter Schmerzen am rechten Bein eine 74 und damit die schlechteste Auftaktrunde bei einem US Masters seit 18 Jahren gespielt hatte, stieg aufgrund einer Entzündung der Sehnenplatte an der Fußunterseite aus. "Ich bin enttäuscht, dass ich wegen einer erneuten Verschlimmerung meiner Plantarfasziitis aufgeben muss", schrieb der fünfmalige Masters-Sieger bei Twitter.

Nach sieben Löchern der dritten Runde stand der fünfmalige Champion bei 9 über Par - und damit auf dem letzten Platz unter den 54 Teilnehmern, die sich für die beiden Schlussrunden qualifiziert haben. Zuvor hatte Woods zum 23. Mal in Serie den Cut geschafft und mit seiner Teilnahme einen Rekord eingestellt. Diese Bestmarke hatten bislang nur Südafrikas Golf-Legende Gary Player und Fred Couples aus den USA erreicht.

Langer will "neu angreifen"

Bernhard Langer war bei seiner 40. Teilnahme in Augusta am Cut gescheitert. Der Anhausener will aber im kommenden Jahr wieder an den Start gehen und "neu angreifen", wie er bei Sky sagte. Langer verlor allerdings seinen Altersrekord an den US-Amerikaner Fred Couples, der nun mit 63 Jahren und 184 Tagen der älteste Spieler ist, der es beim Masters je in die zweite Turnierhälfte geschafft hat. Langer war dies 2020 mit 63 Jahren und 80 Tagen gelungen.

Der viermalige Major-Sieger Koepka ist einer der "LIV-Rebellen", die der PGA-Tour den Rücken gekehrt haben und nun in der lukrativen, aber wegen des saudischen Einflusses umstrittenen LIV-Tour spielen.