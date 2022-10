Der umstrittene Großmeister Hans Niemann muss eine skurrile Demütigung über sich ergehen lassen. Bei den amerikanischen Schachmeisterschaften schnappt sich Gegner Samnuel Sevian den König des 19-Jährigen, löst dessen Krone und platziert die Figur danach auf einem anderen Feld.

Hans Niemann hat es nicht leicht. Der wegen Betrugsvorwürfen von Schachgigant Magnus Carlsen massiv unter Druck stehende US-Großmeister steht schon wieder im Mittelpunkt eines gewaltigen Aufregers. Dieses Mal ist der 19-Jährige aber nicht in der Rolle des vermeintlichen Bösewichts, sondern wird auf skurrile Art bloßgestellt. Bei seiner Partie am Dienstagabend in der 12. Runde der US-amerikanischen Schachmeisterschaften.

Was war das für ein bizarre Szene: Niemanns Kontrahent Samuel Sevian greift in dem Duell plötzlich aufs Brett und "enthauptete" Niemanns König. Der 19-Jährige überlegte gerade, wie er seinen 45. Zug spielen will, da griff sein zwei Jahre älterer Gegenspieler zu und schnappte sich den König. Damit nicht genug: Der Großmeister aus Corning im US-Bundesstaat New York spielte mit der Figur in den Händen und löste dann das Kreuz, ehe er den Monarchen wieder auf dem Brett platzierte - allerdings auf eine ganz andere Position.

In einem Video, das der Saint Louis Chess Club veröffentlichte, ist Niemanns völlig überraschte Reaktion deutlich zu sehen. "Höhepunkt der Respektlosigkeit erreicht. Sam enthauptete Hans' König", schrieb der amerikanisch-italienische Superstar Fabiano Caruana auf Twitter. Sevian deutete nach seiner seltsamen Entgleisung mit einer Daumenbewegung an, er wolle die Angelegenheit draußen klären. Erst nach kurzer Diskussion stellte er den König wieder auf die ursprüngliche Position b3 und versuchte, das lose Kreuz erneut auf die Figur zu klemmen.

Niemann hatte da bereits die Uhr gestoppt und sich an die Schiedsrichter gewandt. Die Regeln besagen klar und deutlich: Ein Spieler darf keine Figuren in der Zeit seines Gegners berühren. Nach der kurzen Unterbrechung wurde die Partie wieder aufgenommen. Niemann setzte sich letztlich in einem Turm- und Bauernendspiel gegen seinen Kontrahenten durch, der somit aus dem Titelrennen ausschied. Im Anschluss an die Partie war der Ärger vergessen. Sevian habe den kaputten König lediglich kleben wollen, war Niemann versucht die Wogen zu glätten. So sei auch seine Daumenbewegung zu deuten gewesen, wie er im Interview erklärte: "Es gibt kein Drama."