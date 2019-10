Holt in Katar Gold für Deutschland: Niklas Kaul.

Bei der Leichtathletik-WM in Katar krönt sich der Mainzer Niklas Kaul zum neuen Weltmeister im Zehnkampf. Nach einem Erfolg sieht es an den zwei Wettkampftagen aber lange nicht aus. So richtig fassen kann der Deutsche seinen Coup noch nicht.

Die Pause zwischen Speerwurf und 1500-Meter-Lauf war für Niklas Kaul die Zeit des Zweifelns gewesen. "Vor dem Lauf hatte ich Angst und war aufgeregt. Ich hatte Angst, alles zu ruinieren", sagte der erst 21 Jahre alte, jüngste Zehnkampf-Weltmeister der Geschichte nach dem Triumph in der Nacht zum Freitag bei der Leichtathletik-WM in Doha.

Nach dreieinhalb Runden in 4:15,70 Minuten war jegliche Befürchtung vorbei und die Sensation perfekt: Mit der persönlichen Bestleistung von 8691 Punkte siegte Kaul vor dem Esten Maicel Uibo (8604) und dem Kanadier Damien Warner (8529). "Das habe ich noch nicht ganz verarbeitet. Es wird erst in den nächsten ein, zwei Tagen kommen", meinte der 1,90 Meter große Ausnahmeathlet vom USC Mainz. "Keine Ahnung, wie das passiert ist." Den bisher einzigen Zehnkampf-WM-Titel für Deutschland hatte 1987 der Schweriner Torsten Voss für die DDR geholt.

Kaul am Boden: Nach seinem Lauf über 1500 Meter ist er Weltmeister - und kann es selbst nicht fassen. (Foto: imago images/Chai v.d. Laage)

Nach den fünf Disziplinen des ersten Wettkampftages lag der amtierende U23-Europameister nur an elfter Stelle und sprach allein davon, "Schadensbegrenzung" betreiben zu wollen. "Ich wusste, dass ein Platz unter den Top Sechs noch gehen würde", sagte er. Erst nach der Aufgabe des französischen Titelverteidigers und Weltrekordlers Kevin Mayer kam der Gedanke bei uns auf, dass "nun eine Medaille möglich" wäre. Kaul: "Aber glaubt mir, wir hatten niemals Gold im Kopf". Zumal ihn an beiden Tagen Magenprobleme plagten. Ausschlaggebend war vor allem der Speerwurf, seiner Königsdisziplin im Mehrkampf. Mit 79,05 Meter steigerte Kaul seine persönliche Bestweite um 56 Zentimeter, verbesserte den inoffiziellen Zehnkampf-Weltrekord und katapultierte sich auf Platz drei in der Zwischenwertung.

"Du rennst jetzt einfach"

Vor dem abschließenden Lauf über 1500 Meter lag er nach dem großen Wurf nur 19 Punkte entfernt von dem bis dahin an der Spitze liegenden Uibo. "Du rennst jetzt einfach und gibst alles, was du hast", lautete seine am Ende von Erfolg gekrönte Devise. Damit ist ihm ein ähnlicher Überraschungscoup wie Frank Busemann mit Olympia-Silber 1996 geglückt.

"Riesen-Chapeau vor Niklas. Er ist sehr weit für sein Alter, auch im Kopf", sagte Kai Kazmirek. "Er weiß genau, was er will." Für den WM-Dritten von 2017 von der LG Rhein Wied, war nach einem Patzer im Hürdensprint der Traum von einer weiteren Medaille geplatzt. Der 28-Jährige beendete trotzdem den WM-Wettkampf und landete auf den 17. Platz. Zehnter wurde der Ulmer Tim Nowak.