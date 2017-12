Sport

"Beispielloser Angriff": IOC schließt Russland von Olympia aus

Russland darf nicht an den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang teilnehmen. Das entscheidet das IOC im Skandal um russisches Staatsdoping, das einen "beispiellosen Angriff auf die Integrität des Sports" dargestellt habe. Einzelne Sportler sollen unter Auflagen als "neutrale Athleten" starten dürfen.

Keine russische Mannschaft, keine russische Hymne und keine russische Flagge: Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat das russische olympische Komitee ROC wegen des staatlichen Dopingskandals suspendiert und Russland damit von den Winterspielen 2018 in Pyeongchang ausgeschlossen. Damit wurde erstmals in der 120-jährigen Geschichte des IOC ein Land wegen Dopings von Olympischen Spielen ausgeschlossen. Mit dieser sporthistorischen Entscheidung reagierte das IOC auf die in den McLaren-Reports belegten jahrelangen Manipulationen, mit denen Russland das internationale Dopingkontrollsystem auch während der Winterspiele 2014 im russischen Sotschi gezielt umgangen hatte.

Auf eine generelle Sperre aller russischen Sportler, über die als Höchststrafe ebenfalls spekuliert worden war, verzichtete das IOC. Einzelne Athleten sollen unter neutraler Flagge starten dürfen - sofern sie nachweisen können, dass sie nicht Teil des institutionellen Dopingsystems waren. Das allerdings stellt eine hohe Hürde dar. Die russische Antidopingagentur Rusada ist seit November 2015 von der Welt-Anti-Doping-Agentur suspendiert, da sie nicht die Anforderungen des Wada-Codes erfüllt. Erst Mitte November war die Suspendierung verlängert worden.

Das Strafmaß der 14-köpfigen IOC-Exekutive unter Vorsitz des deutschen Präsidents Thomas Bach basiert auf der Arbeit der Schmid-Kommission. Unter der Leitung des ehemaligen Schweizer Bundesrates Samuel Schmid hatte sie in den vergangenen Monaten ermittelt, inwiefern russische Polizei und Geheimdienste an den Dopingmanipulationien beteiligt waren und ihre Ergebnisse in Lausanne dem IOC-Vorstand präsentiert.

"Katalysator für effektiveren Anti-Doping-Kampf"

Mit Blick auf die Erkenntnisse des Schmid-Reports sagte IOC-Präsident Bach bei der Urteilsverkündung in Lausanne: "Es war ein beispielloser Angriff auf die Integrität der Olympischen Bewegung und des Sports." Darum habe das IOC-Exekutivkomitee ausgewogene Sanktionen für die systematische Manipulation ausgesprochen. "Dies soll einen Strich unter die schädigende Episode ziehen und als Katalysator für einen von der Wada geleiteten effektiveren Anti-Doping-Kampf dienen", sagte Bach weiter.

Wie das IOC mitteilte sei die "systematische Manipulation der Anti-Doping-Regeln und des Anti-Doping-Systems in Russland" bestätigt worden. Als Konsequenz wurde auch der ehemalige Sportminister und jetzige Vizepremier Witali Mutko lebenslang in allen Funktionen von Olympia ausgeschlossen.

Russische Boykottdrohung

Ob russische Sportler allerdings ohne Flagge und Hymne an den Start gehen werden, ist fraglich. Im Vorfeld der Entscheidung waren in Russland für diesen Fall bereits Rufe nach einem Boykott laut geworden.

IOC-Präsident Bach geht nach der Sperre für ein russisches Team nicht von einem Boykott Russlands aus, sagte er in Lausanne. "Ein olympischer Boykott hat noch nie etwas gebracht", sagte Bach: "Ich sehe auch keinen Grund für einen Boykott durch russische Sportler, weil wir den sauberen Athleten erlauben zu starten. Diese Athleten können eine Brücke bauen in die Zukunft eines sauberen Sports statt eine neue Mauer zu errichten."

Die institutionelle Dimension des russischen Dopingskandals hatte der Wada-Ermittler Richard McLaren in seinen Untersuchungsberichten aufgedeckt, die im Juli und Dezember 2016 veröffentlicht worden waren. Darin legte McLaren dar, dass Russland in den Jahren 2011 bis 2015 ein institutionelles Dopingsystem installiert, in das mehr als 1000 Sportler aus rund 30 Sportarten involviert gewesen waren.

Parallel zur Schmid-Kommission werden unter Leitung des IOC-Mitglieds Denis Oswalds derzeit die Dopingvergehen einzelner russischer Athleten aufgearbeitet. Bislang wurden von der Oswald-Kommission 25 russische Sotschi-Teilnehmer lebenslang für alle Funktionen bei Olympischen Spielen gesperrt, darunter drei Olympiasieger.

Quelle: n-tv.de