NBA-Superstar LeBron James glänzt mit Unwissenheit über Covid-19 und sorgt damit für einen Aufschrei. Basketball-Legende Kareem Abdul-Jabbar klärt ihn auf und wettert, dass der Lakers-Profi Impfverweigerer ermutigen würde. James' Antwort auf diese Worte? "No comment."

Basketball-Superstar LeBron James vom NBA-Klub Los Angeles Lakers hat erstmals seinen umstrittenen Corona-Post auf Instagram erklärt. Auf der Pressekonferenz nach dem 132:123-Erfolg bei den Houston Rockets nahm James dazu Stellung. Ein Bild, auf dem drei identische Spiderman-Figuren aufeinander zeigen - mit Covid, Erkältung und Grippe beschriftet -, kommentierte er knapp und mit einem schulterzuckenden Emoji: "Helft mir, das zu verstehen."

Nun führte der 36-Jährige, der Anfang Dezember für kurze Zeit ins sogenannte Corona-Protokoll der Liga aufgenommen werden musste, aus: "Wir alle versuchen, diese Pandemie zu verstehen. Wir versuchen, Covid und die neuen Varianten und die Grippe zu verstehen." Auf die Kritik, unter anderem von Lakers-Legende Kareem Abdul-Jabbar, das Coronavirus verharmlost zu haben, ging James nicht ein. "Nein, ich habe überhaupt keine Antwort auf Kareem", sagte der NBA-Superstar. Er erzählte stattdessen, dass in der Klasse seiner Tochter zurzeit viele Kinder eine normale Erkältung oder Grippe bekommen würden. Und dies werde vergessen.

Abdul-Jabbar hatte in einem Essay an James geschrieben, dass der Post "ein Schlag" für James "würdiges Erbe" gewesen sei. Der 36-Jährige habe diejenigen unterstützt, die sich nicht impfen lassen, "was die Situation für uns alle verschlimmert". Die Lakers-Legende klärte James in seinem Text auf, dass niemand glaube, dass Erkältungen und Grippe nicht ernste Krankheiten seien und dass an der Grippe auch Menschen sterben würden.

"LeBron ermutigt Impfverweigerung"

Allerdings "sind Experten sich einig, dass Covid-19 mindestens zehnmal tödlicher ist als eine Grippe", erklärte Abdul-Jabbar. Bei einer Erkältung sei der Tod ohnehin extrem selten. "Durch die Veröffentlichung dieses uninformierten Posts hat LeBron zur Impfverweigerung ermutigt, die Leben und Existenzen in Gefahr bringt", schimpfte die NBA-Legende.

"Aber", forderte Abdul-Jabbar den Lakers-Superstar auf, "LeBron, wenn du dir Sorgen um die Grippe machst, dann hilf mit, die Grippeimpfung zu fördern." In der Grippesaison 2019/2020 seien in den USA nur 51,8 Prozent der Berechtigten geimpft gewesen, also weit weniger als die angestrebten 70 Prozent. Noch schlimmer sei, dass die Impfquote bei Schwarzen um 20 Prozent niedriger sei als bei Weißen, was dazu führe, dass sie von allen anderen Gruppen die höchste Krankenhauseinweisungsrate aufgrund von Grippe hätte, so Abdul-Jabbar: "Dies ist auf die zögerliche Haltung gegenüber Impfungen zurückzuführen, die dein Post fördert." Eine Möglichkeit, der schwarzen Community, für die sich James so oft einsetzt, zu helfen und Leben zu retten, bestünde darin, dass prominente Schwarze alle dazu ermutigen, sich impfen zu lassen und ihre Impfungen aufzufrischen.

Der Sieg der Lakers bei den Rockets war der erste nach fünf Niederlagen in Serie. Mit einer Bilanz von derzeit 17:18 spielt das mit zahlreichen Stars besetzte Team eine enttäuschende Saison. Bis auf vier Spieler standen bereits alle Profis mindestens einmal auf der Covid-Liste, zurzeit auch Cheftrainer Frank Vogel. James hatte vor der Saison erklärt, dass er gegen das Coronavirus geimpft ist.