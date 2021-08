Doppelte Freude beim FC Liverpool: Die Mannschaft startet mit einem klaren Sieg in die neue Premier-League-Saison. Als erster Spieler der Liga-Geschichte trifft Stürmer Mo Salah schon das fünfte Jahr in Folge zum Auftakt. Und auch der lang verletzte Abwehrchef ist wieder mit an Bord.

Jürgen Klopp hat einen gelungenen Start in seine sechste Saison als Trainer des FC Liverpool gefeiert. Seine Reds, bei denen Abwehrchef Virgil van Dijk nach fast einem Jahr sein Comeback gab, setzten sich am ersten Premier-League-Spieltag mit 3:0 (1:0) bei Aufsteiger Norwich City mit dem deutschen Trainer Daniel Farke durch. Liverpool belegt damit vorerst den zweiten Tabellenplatz - gemeinsam mit dem FC Chelsea. Der amtierende Champions-League-Sieger von Teammanager Thomas Tuchel gewann zum Auftakt 3:0 (2:0) gegen Crystal Palace.

Vor 27.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion Carrow Road hatte Diogo Jota die Mannschaft von Jürgen Klopp in der 26. Minute in Führung gebracht. Roberto Firmino erhöhte in der zweiten Halbzeit auf 2:0, ehe Mohamed Salah in der 74. Minuten den Endstand für die über weite Strecken überlegenen Gäste aus Liverpool markierte. Der Ägypter ist der erste Premier-League-Spieler, der fünf Jahre in Folge am Eröffnungswochenende getroffen hat.

Liverpools Innenverteidiger van Dijk hatte sich im Oktober 2020 einen Kreuzbandriss zugezogen und fiel daraufhin langfristig aus. Am Freitag gaben die Reds bekannt, dass der niederländische Fußball-Nationalspieler seinen Vertrag in Anfield langfristig verlängert hat.

Bei Norwich feierten die Ex-Bremer Milot Rashica und Joshua Sargent ihr Debüt in der Premier League. Letzterer wurde für Rashica in der 77. Minute eingewechselt. Der Aufsteiger war nicht chancenlos. Coach Farke dürfte mit den Canaries allerdings vor einer weiteren schweren Saison stehen. Schlechtes Omen: Vor zwei Jahren hatte seine Mannschaft als Aufsteiger ebenfalls am ersten Spieltag mit 1:4 in Liverpool verloren und war am Ende abgestiegen.