Der FC Chelsea ist schon in guter Frühform: Wenige Tage nach dem Gewinn des europäischen Supercups gelang dem Team von Thomas Tuchel auch ein erfolgreicher Start in die Premier-League-Saison. Trotz eines klaren Heimsiegs ist jedoch ein anderer Großklub Tabellenführer.

Champions-League-Sieger FC Chelsea hat in der englischen Premier League einen Saisonauftakt nach Maß hingelegt. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel, die unter den Woche den europäischen Supercup gewonnen hatte, besiegte zuhause den Londoner Rivalen Crystal Palace hochverdient mit 3:0 (1:0). Marcos Alonso (27. Minute) per Freistoß, der frühere Dortmunder Christian Pulisic (40.) und Chelseas Premier-League-Debütant Trevoh Chalobah (58.) trafen am ersten Spieltag an der heimischen Stamford Bridge gegen äußerst harmlose Gäste, die seit dieser Saison vom früheren Arsenal-Profi und französischen Ex-Weltmeister Patrick Vieira trainiert werden.

Während Tuchel die deutschen Nationalspieler Timo Werner und Antonio Rüdiger in die Startelf berief, kam Kai Havertz bei Chelsea erst zehn Minuten vor Schluss ins Spiel. Rückkehrer Romelu Lukaku, der am Donnerstag für die vereinsinterne Rekordsumme von rund 115 Millionen Euro verpflichtet worden war, stand wegen der in England geltenden Quarantäneregeln noch nicht im Kader der Blues. Über einen gelungenen Start durfte sich auch der frühere Liverpool-Coach Rafael Benitez mit seinem neuen Arbeitgeber FC Everton freuen. Die Toffees setzten sich nach Rückstand noch mit 3:1 (0:1) gegen Ralph Hasenhüttls FC Southampton durch. Richarlison (47.), Abdoulaye Doucouré (76.) und Dominic Calvert-Lewin (81.) trafen zu Evertons Heimsieg.

Manchester United ist derweil ebenfalls mit einem klaren Heimsieg gestartet und ist Tabellenführer. Vor dem 5:1 (1:0) gegen Leeds United präsentierte der Rekordmeister Neuzugang Raphael Varane den 76.000 Fans im erstmals seit knapp 17 Monaten wieder vollbesetzten Old Trafford. Der Abwehrspieler kommt von Real Madrid und erhielt beim englischen Fußball-Klub einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Nach Jadon Sancho von Borussia Dortmund ist Varane der zweite Top-Neuzugang bei Manchester United.

Varane sah viele Tore, vor allem der dreifache Torschütze Bruno Fernandes (30. Minute/54./60.) spielte stark auf, zudem trafen Mason Greenwood (52.) und Fred (68.). Sancho saß zunächst auf der Bank, wurde dann in der 75. Minute für Daniel James eingewechselt und gab sein Debüt bei United. Bei den Gästen, für die Luke Ayling (48.) den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 markierte, spielte Nationalspieler Robin Koch durch - und erlebte inmitten der Offensiv-Gala des neuen Tabellenführers einen bitteren Nachmittag in der Innenverteidigung. Am Abend (18.30 Uhr im Liveticker auf ntv.de) startet auch Jürgen Klopps FC Liverpool gegen Norwich City in die Saison.