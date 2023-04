Playoff-Überraschung in Memphis

(Foto: USA TODAY Sports via Reuters Con)

Austin Reaves und Rui Hachimura waren die besten Lakers in Memphis.

Nicht die Stars, sondern zwei Rollenspieler bescheren den Los Angeles Lakers einen perfekten Start in die Playoffs. Bei den Memphis Grizzlies gewinnt das Team dank Rui Hachimura und Austin Reaves überraschend deutlich. Dennis Schröder ist sehr zufrieden.

Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers sind mit einem Sieg in die Play-offs der NBA gestartet. Das Team um Punktekönig LeBron James und den zweiten Superstar Anthony Davis gewann Spiel eins der ersten Runde bei den Memphis Grizzlies 128:112 (59:65) und stahl sich durch den Auswärtserfolg am Sonntagabend in der best-of-seven-Serie den Heimvorteil von den Zweitplatzierten nach der regulären Saison.

Matchwinner waren vor 18.487 Zuschauenden in Memphis zwei Rollenspieler: Forward Rui Hachimura (29 Punkte) und Guard Austin Reaves (23) bekamen die Grizzlies zu keinem Zeitpunkt in den Griff. Vor allem in der Crunchtime saß bei dem unwahrscheinlichen Helden-Duo jeder Wurf. Schröder steuerte sieben Punkte und vier Assists bei - und war zufrieden. James und Davies würden ohnehin immer punkten, "wenn wir dann zwei, drei Leute haben, die gut spielen plus die beiden Superstars, dann sind wir da schon auf einem sehr guten Weg",

"Das ist Play-off-Basketball, es gibt nichts Vergleichbares. Jeder spielt, als ob der nächste Ballbesitz der letzte wäre", sagte Reaves, der nicht einmal 200 Kilometer von Memphis entfernt aufwuchs, nach der Partie: "Am Ende ging es darum, das Spiel zuzumachen." Die Lakers führen in der Best-of-Seven-Serie 1:0 und brauchen noch drei weitere Siege für den Einzug in die zweite Runde.

"Das ist ein sehr junges Team, das jedes Spiel sehr hart spielt und selbstbewusst an die Sache rangeht. Ja Morant, Jaren Jackson und (Desmond) Bane sind die drei Köpfe der Schlange, würde ich sagen", so Schröder. "Immer nach dem ersten Spiel kann man genau sehen und einen Gameplan machen, wie man gegen die spielen will. Da glaube ich, haben wir ein ganz gutes Bild."

Die Grizzlies verloren derweil nicht nur das erste Heimspiel, sondern müssen sich auch um ihren besten Spieler, Ja Morant, sorgen. Er fiel im Schlussviertel auf sein Handgelenk und wurde danach trotz eines Tapeverbands nicht mehr eingesetzt. Morant beendete die Partie mit 18 Punkten, bester Werfer für die Grizzlies war Jaren Jackson Jr. mit 31 Zählern.