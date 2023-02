Die Los Angeles Lakers müssen den Kampf um die NBA-Playoffs in den kommenden Wochen wohl ohne ihren Superstar LeBron James bestreiten. Der 38-Jährige verletzt sich gegen die Dallas Mavericks am Fuß, spielt aber weiter. Das hat offenbar schwerwiegende Folgen für James.

Dem NBA-Superstar LeBron James droht wegen seiner Fußverletzung offenbar eine mehrwöchige Pause. Das berichten "The Athletic" und ESPN. Sollten sich die Befürchtungen bestätigen, würde der 38-Jährige den Los Angeles Lakers in der heißen Phase der Hauptrunde und damit im Rennen um einen Play-off-Platz fehlen. James hatte sich am Sonntag beim spektakulären Comeback-Sieg bei den Dallas Mavericks (111:108) Ende des dritten Viertels am rechten Fuß verletzt.

"Ich habe ein Knallen gehört", sagte der viermalige NBA-Champion zu seinen Kollegen, spielte aber weiter. Nach dem Spiel humpelte James sichtlich angeschlagen durch die Katakomben. Er hatte zunächst weitergespielt, weil die Partie im Kampf um die Playoff-Teilnahme zu wichtig gewesen sei, wie James hinterher erklärte. Er postete in der Nacht zu Dienstag auf Instagram aber ein Bild von seinem rechten Fuß, der bandagiert ist. Dazu schrieb er einen Fluch und ergänzte diesen durch einen wütenden sowie zwei traurige Emojis.

Die Lakers haben bislang nur bekannt gegeben, dass James am Dienstag im Spiel bei den Memphis Grizzlies fehlen wird. James, der in dieser Saison bei einem Schnitt von 29,5 Punkten, 8,4 Rebounds und 6,9 Assists steht, hatte zuletzt bereits wegen Problemen am linken Fuß ausgesetzt. Die Lakers sind Zwölfter der Western Conference (29 Siege, 32 Niederlagen) und stehen im Kampf um den Playoff-Einzug unter Druck. Der Rekordmeister muss mindestens Zehnter werden, um in der Meisterrunde dabei sein zu können. Sollte James länger ausfallen, dürfte dies schwierig werden. Das letzte Spiel der regulären Saison findet am 9. April statt.

Derweil haben die beiden Nationalspieler Franz und Moritz Wagner mit den Orlando Magic den nächsten Sieg eingefahren. Franz Wagner kam beim 101:93 bei den New Orleans Pelicans auf die meiste Spielzeit seines Teams, hatte aber mit seiner Wurfquote zu kämpfen und erzielte elf Punkte. Sein Bruder Moritz verbuchte 14 Zähler. In der Eastern Conference liegt Orlando unverändert auf Rang 13. Nicht zu stoppen sind aktuell Isaiah Hartenstein und seine New York Knicks. Mit dem 109:94-Erfolg gegen die Boston Celtics feierten die Knicks den sechsten Sieg in Serie und festigten Rang fünf im Osten. Superstar Jason Tatum kam bei den Celtics auf lediglich 14 Punkte, der 24-Jährige traf nur einen seiner neun Dreierversuche. Boston ist Zweiter hinter den Milwaukee Bucks.