154 Millionen für vier Jahre: LeBron James geht zu den Lakers

2016 gewinnt LeBron James mit den Cleveland Cavaliers den NBA-Titel. In den folgenden beiden Jahre führt er die Cavs fast im Alleingang in die Finalspiele. Nun zieht es den Superstar in die Stadt der Engel.

Basketball-Superstar LeBron James hat bei den Los Angeles Lakers einen Vierjahresvertrag unterzeichnet. Das teilte sein Management mit. Der Vertrag sei mit 154 Millionen Dollar dotiert.

Damit verlässt der 33-Jährige die Cleveland Cavaliers zum zweiten Mal in seiner Karriere. Zuvor hatte er eine Option für eine Verlängerung seines Vertrages bei dem NBA-Club um ein weiteres Jahr abgelehnt. Bei den Lakers spielt auch der deutsche Nachwuchsspieler Moritz Wagner.

James hatte seine Zukunft nach der verlorenen Finalserie gegen die Golden State Warriors offen gelassen. Er hatte die Mannschaft schon 2010 verlassen und war zu den Miami Heat gewechselt. 2014 kehrte er zurück nach Cleveland. 2016 gewann das Team unter seiner Führung die erste NBA-Meisterschaft. In den vergangenen beiden Jahren führte er die Mannschaft fast im Alleingang in die Finalspiele gegen den späteren Champion Golden State Warriors.

Quelle: n-tv.de