Statt Olympische Spiele und Europameisterschaft ist der Saisonkalender der Leichtathleten gähnend leer. Die Deutschen Meisterschaften sind plötzlich der Höhepunkt - für viele Sportler nicht einfach zu verkraften. Es mangelt an Motivation und Konkurrenzkampf. Es gibt aber auch Lichtblicke.

Inspiration und Impossible Games, Vierkampf statt Zehn- und Siebenkampf, kleine Sportfeste wie das Back-on-track-Meeting in Dortmund: Die Leichtathleten rappeln sich in der Corona-Krise wieder auf. Der richtige Kick fehlt jedoch, die Sportart läuft derzeit weitgehend unter dem öffentlichen Radar, die Zuschauer fehlen, und allzu viele Wettkampf-Möglichkeiten gibt es nicht. "Ich glaube, wir sind alle vor eine Herausforderung gestellt. Das Jahr ist für jeden Menschen auf dieser Erde anders. Man muss das Beste daraus machen", sagt Hindernis-Europameisterin Gesa Krause.

Am vergangenen Wochenende starteten über 500 Sportler in Regensburg bei der Laufnacht und der Gala. "Wir konnten beweisen, dass Leichtathletik eine kontaktlose Sportart ist - kein Rempeln, keine Stürze", sagte Organisator Kurt Ring der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Ich kenne in der Leichtathletik keinen einzigen Corona-Fall. Alle verhalten sich verantwortungsvoll, so, wie wir unsere Jugendlichen erziehen."

Ein aberwitziger Kurzzeit-Weltrekord

Und doch ist vieles anders: Bei den technisch ungemein aufwendig inszenierten Inspiration Games mit 300 Besuchern in Zürich mit gleichzeitigen Wettkämpfen in sechs weiteren Städten rannten Sprinter in drei verschiedenen Orten gegeneinander. Die Kameras erfassten jeden einzelnen, für den TV-Zuschauer war allerdings nicht genau zu erkennen, wer nun wirklich vorne lag. Zu allem Übel sorgte Noah Lyles unfreiwillig für eine Lachnummer: Der Amerikaner unterbot den Fabel-Weltrekord über 200 Meter von Usain Bolt - später stellte sich heraus, dass er nur 185 Meter gerannt war. Mit einem ähnlichen Konzept organisierte Oslo die "Impossible Games" - auch das nur ein Abklatsch der Diamond League. Die Premium-Serie soll nun mit einigen Auflagen am 14. August in Monaco starten. Mehrkämpfer wie die deutschen WM-Medaillengewinner Carolin Schäfer und Kai Kazmirek können bisher nur auf einen Vierkampf in Neuwied verweisen statt auf einen Weltklasse-Wettkampf wie sonst in Götzis/Österreich.

Die Sportfeste haben einen schalen Beigeschmack: keine Fans, reduzierte Starterfelder, keine internationalen Stars in Deutschland, keine Asse wie Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul (Ellbogen-Operation) oder Diskus-Olympiasieger Christoph Harting (Saisonverzicht). Auch die "Sportlerin des Jahres" und Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo und Lauf-Ass Konstanze Klosterhalfen sind bisher auf deutschem Boden noch nicht angetreten.

"Zeit, an meinen Schwächen zu arbeiten"

Das könnte sich bei den deutschen Meisterschaften am 8./9. August in Braunschweig ändern: Mihambo hat dort ihre Teilnahme angekündigt. Zudem hat der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) nach einigem Hin und Her nun auch die Genehmigung, Mittel- und Langstreckenläufe durchzuführen. Für DLV-Chef-Bundestrainerin Annett Stein ist Braunschweig wie ein "Leuchtturm" - inmitten einer undurchsichtigen Perspektive.

Dass diese Titelkämpfe der Höhepunkt einer sehr späten Saison werden, die die olympische Kernsportart in der Not veranstaltet, ahnte zu Jahresbeginn noch niemand. Keine Olympischen Spiele in Tokio, keine EM in Paris. So nutzen viele Athleten die unverhoffte Zwangspause zur Regeneration, um kleinere Blessuren auszukurieren oder Kräfte für 2021 zu sammeln. "Ich habe mehr Zeit, an meinen Schwächen zu arbeiten", sagt Hochsprung-Europameister Mateusz Przybylko aus Leverkusen.

"Ohne Wettkämpfe ist es sehr schwierig, sich zu motivieren. Ich brauche ein Ziel und auch einen gewissen Druck, um die normalen Tagesabläufe einzuhalten", erklärt jedoch Marathon-Ass Amanal Petros vom TV Wattenscheid, der schon auf dem besten Weg nach Tokio war. "Mir fehlt einfach die Wettkampfpraxis", klagt Raphael Holzdeppe, der Stabhochsprung-Weltmeister von 2013, nach drei Fehlversuchen bei seiner Einstiegshöhe zuletzt bei seinem Auftritt in Zweibrücken.

Es gibt sie aber auch, die Erfolgserlebnisse in der schweren Zeit: Sprinterin Rebekka Haase beeindruckte in Regensburg mit neuer 100-Meter-Bestleistung von 11,11 Sekunden, auch Lisa Kwayie lief mit 11,19 Sekunden so schnell wie nie. In Abwesenheit ihrer Staffelkollegin Gina Lückenkemper sorgt das für Aufmerksamkeit. Die für Berlin startende Sprinterin muss sich in diesem Sommer plötzlich allein fit halten - eine Rückkehr zu ihrer Trainingsgruppe in den USA ist aktuell unmöglich.