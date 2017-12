Sport

Blutige Niederlage der Celtics: NBA-Profi Theis bricht sich Nase

Nur eine Minute spielt Daniel Theis für seine Boston Celtics, ehe er im NBA-Spiel gegen die Utah Jazz mit blutiger Nase das Parkett verlassen muss. Auch für Atlanta-Profi Dennis Schröder läuft es nicht richtig rund. Besser ergeht es Paul Zipser und Chicago.

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat sich bei der 97:105 (39:46)-Niederlage seiner Boston Celtics gegen die Utah Jazz die Nase gebrochen. Dies bestätigte Bostons Trainer Brad Stevens nach dem Spiel. Der NBA-Rookie erlitt die Verletzung am Freitag im ersten Viertel, als er unter dem Korb den Arm von Gegenspieler Ekpe Udoh ins Gesicht bekam. Mit blutender Nase musste der Ex-Bamberger das Parkett verlassen.

Ob Theis die beiden Auswärtsspiele in Memphis am Samstag und bei den Indiana Pacers am Montag spielen kann wird, ließ der Celtics-Coach noch offen. Neben Theis schied auch Jazz-Center Rudy Gobert mit einer Knieverletzung frühzeitig aus. Bei Bostons siebter Saison-Niederlage halfen 33 Punkte von Topstar Kyrie Irving nicht. Der Spanier Ricky Rubio fiel bei Utah mit 22 Zählern positiv auf.

Spielmacher Dennis Schröder gab mit den Atlanta Hawks einmal mehr einen Vorsprung im vierten Viertel aus der Hand und kassierte beim 94:96 (47:40) gegen die Memphis Grizzlies nicht nur die vierte Pleite in Serie, sondern auch die insgesamt 23. Niederlage in dieser Saison. Kein NBA-Team verlor häufiger. "Frustrierend", sagte Hawks-Coach Mike Budenholzer. Schröder erreichte mit 18 Punkten und elf Assists ein Double-Double.

Die Chicago Bulls kommen mit Nationalspieler Paul Zipser immer besser in Schwung. Der 115:109 (59:58)-Erfolg bei den Milwaukee Bucks war der fünfte Sieg nacheinander. Bulls-Profi Bobby Portis war mit 27 Punkten Top-Scorer beim sechsfachen Champion. Zipser kam 13 Minuten zum Einsatz und blieb ohne Punkte. "Wir werden immer besser. Jeden Abend machen wir einen Schritt nach vorne", erklärte Bulls-Trainer Fred Hoiberg.

Quelle: n-tv.de