NFL-Knaller für alle deutschen Fans: Die beste Football-Liga der Welt gibt offiziell bekannt, dass in diesem Jahr zwei Spiele in Deutschland ausgetragen werden. Neben Frankfurt am Main steht der zweite Spielort noch nicht fest, dafür können sich die Football-Fans auf eines der besten Teams der USA freuen.

Schon im November und Dezember gab es relativ konkrete Spekulationen, nun sind sie endlich offiziell da, die guten Nachrichten für deutsche Football-Fans: Die US-amerikanische National Football League (NFL) kommt in der kommenden Saison gleich zwei Mal nach Deutschland. Das teilte die Liga in einem Statement mit.

Doppelte Football-Freude also nach dem Hype um das erste Spiel in München im vergangenen November. Neben dem schon bekannten und kommunizierten "Germany Game" (bis 2025 jährlich ein Regular-Season-Spiel) wird es 2023 eine zweite Partie in einem deutschen Stadion geben. Auch die ersten Teams für die "Germany Games" stehen fest. Die Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes, einer der Topfavoriten auf den Super-Bowl-Sieg in dieser Saison, und Ex-Champion New England Patriots, möglicherweise die nächste und letzte Station des Quarterback-Superstars Tom Brady, werden jeweils für ein "Germany Game" anreisen. Die Chiefs und Patriots spielen aber nicht gegeneinander. Die Gegner der beiden Teams werden erst im Laufe des Jahres bekannt gegeben. Der Spielplan der besten Football-Liga der Welt wird in der Regel im Mai veröffentlicht.

Dass 2023 ausnahmsweise zwei "Germany Games" stattfinden, hat einen besonderen Grund: die Umbauarbeiten für die Fußball-WM 2026 am Aztekenstadion in Mexiko-City, in dem ursprünglich ein "Auswärtsspiel" der NFL stattfinden sollte. Die Wahl für den Ausweichstandort fiel dann auf Deutschland. Die beiden Spielorte und die genauen Terminierungen für die Partien stehen noch nicht fest. Neben Frankfurt am Main (Deutsche Bank Park) gilt München als Favorit.

"Unglaublich große Bedeutung"

In der bayerischen Landeshauptstadt hatte die NFL im vergangenen Herbst ihre viel gefeierte Premiere in Deutschland gefeiert. Die Tampa Bay Buccaneers mit Superstar Tom Brady sorgten in der Münchener Allianz-Arena gegen die Seattle Seahawks (21:16) für einen Hype im und rund um das Stadion schon Stunden vor Kick-Off und ausgelassene Volksfest-Stimmung auf den Rängen. NFL-Commissioner Roger Goodell erklärte schon damals auf einem Fan-Forum, dass die Zahl der Spiele in Deutschland steigen könnte. "Es würde mich nicht überraschen, wenn die Zahl der Begegnungen in naher Zukunft noch steigen würde", sagte Goodell. Bisher ist aber nicht klar, ob es bei der einmaligen Ausnahme bleibt, oder ob auch 2024 und 2025 zwei "Germany Games" steigen könnten. Bereits vor mehr als einem Jahr hatte Brett Gosper, Europa-Chef der NFL, erklärt, dass Deutschland mehr als ein Spiel austragen könne.

Die NFL hat sich in den letzten Jahren verstärkt dafür eingesetzt, ihre Reichweite weltweit zu vergrößern und weitere Märkte zu erschließen. Das erste offizielle Spiel in London fand bereits 2007 statt. Fans, Experten und die NFL werteten im November die Deutschland-Premiere 15 Jahre später als vollen Erfolg. Die Belohnung mit einem weiteren Spiel auf deutschem Boden folgt nun wenige Monate später.

"Was alle deutschen Football-Fans schon länger wussten, wie populär dieser Sport zurzeit in unserem Land ist, ist auch bei den letzten Verantwortlichen der NFL angekommen", sagt der frühere deutsche NFL-Profi Markus Kuhn im Gespräch mit RTL/ntv. Der deutsche Markt habe eine "unglaublich große Bedeutung" für die NFL. "Mit zwei Spielen wird das nochmal unterstrichen", ergänzte der 36-Jährige. "Wir können uns auf zwei besondere Spiele freuen."

Um die Möglichkeit zu haben, Tickets für die International Games 2023 in Deutschland am ersten Tag des offiziellen Verkaufsstarts zu erwerben, müssen sich Fans in diesem Jahr rechtzeitig über ein Formular registrieren, das den Zugang zum Ticketverkauf ermöglicht. RTL, RTL+ und NITRO übertragen ab der kommenden Saison die NFL exklusiv im Free-TV. Für bis zu drei Live-Spiele pro Woche bei RTL, NITRO und RTL+ im Stream hat sich RTL Deutschland ab der Saison 2023/2024 die Übertragungsrechte gesichert. Neben Draft und Vorbereitungsspielen umfasst die Vereinbarung Spiele der Regular Season, der Playoffs und das größte internationale Sportereignis des Jahres - den Super Bowl.