Der norwegische Langlauf-Star Petter Northug wird sich wohl auf ungemütliche Zeiten einstellen müssen: Der Olympiasieger fährt viel zu schnell in eine Verkehrskontrolle, in seinem Haus findet die Polizei Drogen. Als er am Steuer saß, habe er unter Einfluss von Rauschmitteln gestanden, vermutet die Polizei.

Der frühere norwegische Skilanglauf-Star Petter Northug muss sich wegen Raserei, Fahrens unter Einfluss von Rauschmitteln und Drogenbesitzes verantworten. Das bestätigte eine Sprecherin des Polizeibezirks Øst, nachdem mehrere norwegische Medien von den Verstößen berichtet hatten, die dem zweifachen Olympiasieger von der Polizei vorgeworfen werden.

Northug selbst hatte am Freitagabend via Instagram eingeräumt, bei einer Geschwindigkeitskontrolle von der Polizei angehalten worden zu sein. "Ich bin zu schnell gefahren und wurde auch in die Notaufnahme zu einem Bluttest gebracht", schrieb der 34-Jährige. "Außerdem fand die Polizei eine kleine Menge Drogen in meinem Haus. Es ist Kokain."

Die Polizei bestätigte die Ermittlungen, während Northug schrieb, er werde die Verantwortung für das übernehmen, was er getan habe: "Ich habe einen großen Fehler gemacht." Er sei verzweifelt und habe Angst vor der Zukunft, so Northug weiter: "Es tut mir unglaublich leid für all diejenigen, die ich enttäuscht habe. Ich weiß, dass es jetzt ein Strafverfahren geben wird."

Der ehemalige Profisportler war nach Polizeiangaben mit einer Geschwindigkeit von 168 Kilometern pro Stunde durch eine 110-km/h-Zone im Südosten Norwegens gefahren. Er wurde bei einer Geschwindigkeitskontrolle angehalten und vorübergehend festgenommen. Später kam er wieder auf freien Fuß. Seine Karriere hatte Northug 2018 beendet, seitdem arbeitete er als TV-Kommentator. Northug bekam es nicht zum ersten Mal mit der Polizei zu tun. 2014 hatte er mit Alkohol im Blut einen Unfall gebaut.