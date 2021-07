Die Golfwelt trauert um Gene Siller: Ein noch nicht identifizierter Mann erschießt den 41-Jährigen am Samstag auf einem Kurs in Atlanta. Das Motiv ist noch unklar. Die Fahndung läuft.

In den USA ist ein Profigolfer auf einem Golfplatz im Norden von Atlanta im Bundesstaat Georgia erschossen worden. Der 41-jährige Gene Siller wurde im Pinetree Country Club in Kennesaw an Loch 10 mit einer Schusswunde am Kopf aufgefunden, gab die Polizei des Bezirks Cobb County bekannt. Siller wurde noch vor Ort für tot erklärt.

Nach Informationen des lokalen TV-Senders WXIA war der Schütze am Samstag gegen 14.20 Uhr Ortszeit mit einem weißen Pickup-Truck von Dodge auf das Grün gefahren. Die Lokalzeitung "Journal-Constitution" berichtet, dass der unidentifizierte Mann dort steckengeblieben sei. Als Siller nachsehen wollte, was passiert ist, habe der Mann aus dem Wagen heraus das Feuer eröffnet. Der Profigolfer war den Angaben zufolge in einer hochrangigen Funktion bei dem Golfclub angestellt.

Die Polizei fand den Wagen am Tatort. Auf der Ladefläche lagen einer Sprecherin zufolge zwei weitere Leichen, ebenfalls mit Schusswunden. Einer der beiden Toten soll der Besitzer des Autos gewesen sein. Das dritte Todesopfer ist laut Polizei noch nicht identifiziert. Der Schütze befindet sich auf der Flucht. Seine Identität und das mögliche Motiv sind noch unklar.

Der Golfplatz befindet sich neben der Universität Kennesaw State. Der Sicherheitsdienst der Einrichtung schickte am Samstag eine Warnung an alle Studierenden heraus.

"Unsere Herzen sind gebrochen nach dem sinnlosen Mord, der im Pinetree Country Club in Georgia verübt wurde und der Gene Siller das Leben kostete", sagte Jim Richerson, Präsident des US-Profiverbandes PGA of America. Siller hinterlässt eine Frau und zwei Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren.