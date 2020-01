Dirk Bauermann ist zurück im deutschen Basketball. Völlig überraschend heuert der ehemalige Bundestrainer bei Zweitligist Rostock Seawolves an. Die Vision des Klubs habe ihn überzeugt, erklärt der Startrainer. Sein Engagement ist aber vorerst zeitlich knapp befristet.

Der frühere Basketball-Bundestrainer Dirk Bauermann heuert überraschend beim Zweitligisten Rostock Seawolves an. Der 62-Jährige unterschrieb vorerst einen Vertrag bis zum Saisonende. Er wird Nachfolger von Milan Skobalj, der am Montag, einen Tag nach einem wackeligen 82:72-Heimsieg gegen Aufsteiger Schwenningen, entlassen worden war. In der Tabelle der ProA liegen die Seawolves derzeit auf Platz zwölf. Und damit deutlich hinter den eigenen Erwartungen. Die erneute Playoff-Teilnahme ist das Ziel.

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe in Rostock. Vorstand und Management haben mich von ihrer Vision, ihrem Plan überzeugt", sagte Bauermann, der zuletzt beim türkischen Klub Karsiyaka SK unter Vertrag gestanden hatte: "Meine Aufgabe wird es nun sein, das Team schrittweise weiterzuentwickeln, aber auch dabei zu helfen, das Programm insgesamt auf ein noch höheres Niveau zu bringen."

"Eine einmalige Chance"

"Dirk Bauermann [...] zu verpflichten, ist eine einmalige Chance. Mit seiner Erfahrung, Führungsqualität und Expertise wird er den Basketballstandort Rostock weiter voranbringen", sagte Jens Hakanowitz, der Sportliche Leiter der Rostocker.

Klubchef André Jürgens ist euphorisiert: "Mit Dirk Bauermann gewinnen wir nicht nur einen erfolgreichen und namhaften deutschen Basketballtrainer, sondern auch jemanden, der nach den ersten Gesprächen großes Engagement für den Gesamtverein und den Basketball in Rostock versprüht. Es ist kaum zu glauben, aber meine grundsätzlich große Euphorie für den Sport bekommt durch diese Verpflichtung noch mehr Energie. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."

Bauermann zählt zu den erfolgreichsten deutschen Trainern. Mit Bayer Leverkusen gewann er von 1990 bis 1996 sieben Meisterschaften und feierte vier Pokalsiege. Zwischen 2005 und 2007 folgten zwei weitere Meisterschaften mit Bamberg. Den FC Bayern München führte Bauermann in der Saison 2010/2011 auf Anhieb in die erste Liga. Als Bundestrainer gewann er 2005 mit der Nationalmannschaft um Dirk Nowitzki die Silbermedaille bei der Europameisterschaft und nahm 2008 an den Olympischen Spielen in Peking teil.