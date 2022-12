Üble Verletzung an Heiligabend

Üble Verletzung an Heiligabend Schottischer Nationaltorwart erleidet doppelten Beinbruch

(Foto: picture alliance / Action Plus)

Schottlands Nationalkeeper Craig Gordon (vorne) erleidet bei einem Zusammenprall im Ligaspiel seines Klubs FC Heart of Midlothian gegen Dundee United eine schwere Verletzung.

Seinen 40. Geburtstag in ein paar Tagen hätte Craig Gordon sicher gerne anders erlebt. Der schottische Nationaltorwart verletzt sich bei einem Ligaspiel an Heiligabend so schwer, dass er den Rest der Saison ausfällt.

Der schottische Nationaltorwart Craig Gordon hat ein Weihnachtsfest zum Vergessen erlebt. Der Kapitän des FC Heart of Midlothian erlitt am Samstag beim 2:2 bei Dundee United bei einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler einen doppelten Beinbruch, wie sein Club jetzt mitteilte.

Gordon werde "den Rest der Saison ausfallen", hieß es bei Twitter. Er sei bereits operiert worden. "Es ist natürlich ein schwerer Schlag, einen so einflussreichen Spieler wie Craig für den Rest der Saison zu verlieren. Aber um ehrlich zu sein, alles, woran wir im Moment denken, ist sein Wohlergehen", sagte Trainer Robbie Neilson.

Gordon, dessen Vertrag 2024 ausläuft, wird am Silvestertag 40 Jahre alt. Für den 74-fachen Nationalspieler besteht also noch die Chance, für Heart of Midlothian auf den Platz zurückzukehren.