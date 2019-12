Fallon Sherrock, die "Queen des Ally Pally" zeigt atemberaubendes Darts, am Ende ist Chris "Hollywood" Dobey aber besser - und muss schon heute Abend wieder ran an die Pfeile. Michael van Gerwen gelingt der zweite "Whitewash" in Serie. Heute kommt es auch zu einem besonderen "Schlangen"-Duell.

Chris Dobey hat das Darts-Märchen von Fallon Sherrock bei der WM 2020 in Runde drei beendet. "Hollywood" besiegte die "Queen des Ally Pally" mit 4:2 und steht erstmals in einem WM-Achtelfinale. Für das zweite große Highlight sorgte am gestrigen Abend Nathan Aspinall, der sich im ersten Achtelfinale ebenfalls mit 4:2 gegen den ehemaligen Doppel-Weltmeister Gary Anderson durchsetzen konnte. Ebenfalls den Sprung ins Viertelfinale geschafft hat der große Favorit und Titelverteidiger Michael van Gerwen. "Mighty Mike" gelang beim 4:0 gegen Stephen Bunting der zweite "Whitewash" in Serie. Fast alles deutet jetzt auf ein Halbfinale zwischen MvG und Aspinall hin.

Und auch das Traumfinale MvG gegen Gerwyn Price ist noch drin, denn Price zeigte sich nach seinem glücklichen Auftaktsieg gestern Abend stark verbessert. Genau wie van Gerwen gab der "Iceman" beim 4:0 gegen John Henderson nur vier Legs ab. Heute Abend geht es für Price dann bereits weiter, wenn Simon Whitlock sich am früheren Rugby-Profi versucht.

Mit Spannung erwartet wird heute auch der nächste Auftritt des zuletzt überragenden Jeffrey de Zwaan. "The Black Cobra" will sich im Duell mit Peter "Snakebite" Wright durchbeißen. Zudem spielt Glen Durrant gegen Sherrock-Bezwinger Chris Dobey.

Bereits am Nachmittag trifft Steve Beaton in seinem ersten Achtelfinale seit 16 Jahren auf Darius Labanauskas, der die deutsche Hoffnung Max Hopp aus dem Turnier geworfen hat. Auch Kim Huybrechts und Luke Humphries sowie Dimitri Van den Bergh und Ex-Weltmeister Adrian Lewis hoffen auf die 50.000 Pfund Preisgeld für das Erreichen des Viertelfinals.

Hier gibt es alle Podcast-Folgen zur Darts-WM zum Nachhören.

Im Podcast "Checkout" des Kollegen Kevin Schulte hören Sie an jedem Morgen die spannendsten Geschichten des Turniers. Den Podcast finden Sie zudem auf spotify, Apple Podcasts und Soundcloud.