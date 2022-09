Zweiter Vorfall in einer Woche

Zweiter Vorfall in einer Woche Sorge um NFL-Quarterback nach Kopfverletzung

Die Miami Dolphins waren vor dem Duell mit Super-Bowl-Teilnehmer Cincinnati Bengals ungeschlagen. Dass es am Ende die erste Pleite der Saison gab, war schon vor der Halbzeit nur noch Nebensache. Die Sorge um Quarterback Tua Tagovailoa ist groß.

NFL-Quarterback Tua Tagovailoa von den Miami Dolphins ist nach einem harten Tackle mit Verletzungen an Kopf und Nacken ins Krankenhaus gebracht worden. Sein Team aus der US-Football-Profiliga NFL teilte mit, dass der 24-Jährige bei Bewusstsein sei und alle seine Extremitäten bewegen könne. Zudem konnte Tagovailoa mit seiner Mannschaft zurück nach Florida reisen.

Der Spielmacher war am Donnerstag (Ortszeit) beim 15:27 gegen Super-Bowl-Teilnehmer Cincinnati Bengals nach einem Tackle mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen und musste rund zehn Minuten behandelt werden. Anschließend wurde er auf einer Trage vom Spielfeld gebracht.

In einer ersten Reaktion hieß es von den Dolphins noch während des Spiels in Cincinnati: "Tua Tagovailoa wurde für weitere Untersuchungen in ein lokales Krankenhaus gebracht. Er ist bei Bewusstsein und kann alle Extremitäten bewegen."

Von einem "Schreckmoment" sprach Dolphins-Coach Mike McDaniel. "Alle seine Mannschaftskameraden und ich waren sehr besorgt. Es war mir von Anfang an klar, dass er eine Gehirnerschütterung hatte. Er fragte nach mir und als ich ihn sah, konnte ich einfach sagen, dass er nicht mehr derselbe Typ war, den ich zu sehen gewohnt bin", sagte er.

Erst am Sonntag hatte Tagovailoa beim Sieg gegen die Buffalo Bills nach einem Zweikampf zwischenzeitlich benommen das Feld verlassen. Der Quarterback wurde auf eine Gehirnerschütterung untersucht, kehrte jedoch ins Spiel zurück. Er habe eine Verletzung im unteren Rückenbereich erlitten, teilte der Trainerstab der Dolphins mit. Bei seiner Rückkehr auf den Platz wirkte er sehr unsicher auf den Beinen, knickte nach den ersten Schritten sogar weg und musste von seinen Teamkollegen gestützt werden.

Der Umgang in der NFL mit Kopfverletzungen steht seit einigen Jahren besonders im Fokus. Die Entscheidung, dass Tagovailoa nach dem Vorfall am Sonntag wenig später bereits wieder auf dem Feld stand, sorgte für Kritik.