Pablo Laso wollte den Bundesliga-Dämpfer gegen die EWE Baskets Oldenburg schleunigst abhaken. "Für uns geht es jetzt darum, das Spiel schnell zu vergessen und uns auf das Alba-Spiel am Donnerstag zu konzentrieren", sagte der neue Trainer der Basketballer von Bayern München nach dem unerwarteten 67:77 des Pokalsiegers in Oldenburg. Am Donnerstag (20.30 Uhr/MagentaSport) treten die Bayern zum EuroLeague-Auftakt gegen Berlin an.

Um im Duell mit dem ewigen Rivalen zu bestehen, braucht München eine bessere Leistung als in Oldenburg. "Wir sind gut gestartet, aber sie kamen zurück. Wir haben viele Fehler gemacht, sie haben mehr Rebounds als wir geholt, sie haben viel Energie gezeigt und wir waren nicht in der Lage, zurückzukommen", sagte Laso zur Niederlage im Norden. Der große Titelfavorit aus München hatte zum Auftakt am Freitag locker gegen den Mitteldeutschen BC gewonnen, dabei war auch Neuzugang Serge Ibaka, 2019 NBA-Champion mit den Toronto Raptors, zu seinem Debüt gekommen. Diesmal kam der 34-Jährige dagegen nicht zum Einsatz.

Bayerns Nelson Weidemann sprach von einem "Reality Check", den sein Team gegen Oldenburg nicht bestanden habe: "Wir müssen gegen jeden Gegner mit gleicher Physis spielen. Wir müssen eine gewisse Grundkonsequenz haben und die das ganze Spiel durchziehen." Die Weltmeister Isaac Bonga (16) und Andreas Obst (14) waren in Oldenburg die erfolgreichen Werfer der Bayern. Für Oldenburg kam Charles Manning Jr. auf 20 Punkte, DeWayne Russell überzeugte mit 16 Punkten, 7 Assists und 5 Rebounds.

Alba souverän, Bamberg desaströs

Alba Berlin gewann derweil sein erstes Heimspiel der noch jungen Saison deutlich. Das Team von Trainer Israel Gonzalez setzte sich am zweiten Spieltag mit 110:75 (59:40) gegen die Hakro Merlins Crailsheim durch und ist mit zwei Siegen vorerst Tabellenführer. Beste Scorer der Albatrosse waren Weltmeister Johannes Thiemann und Ex-NBA-Profi Matt Thomas mit jeweils 16 Punkten. Aufseiten der Crailsheimer sammelten die Neuzugänge James Murray Boyles mit 19 und Prince Oduro mit 13 die meisten Punkte.

Alba lag von Beginn in Führung. Ende des ersten Viertels wurde es erstmalig zweistellig (22:11). Der Vorsprung wuchs zwischenzeitig sogar auf 30 Zähler an (86:56). Danach nahm Alba Tempo raus und schonte einige Stammkräfte. Für Johannes Thiemann war es der erste Auftritt vor heimischem Publikum seit dem Gewinn des WM-Titels in Manila. Vor dem Spiel wurde der frischgebackene Alba-Kapitän für seine Leistung auf den Philippinen von den Fans und dem Vereinsvorstand frenetisch empfangen und ausgezeichnet.

Der frühere Serienmeister Bamberg Baskets, der seit dieser Saison unter neuem Namen spielt, kassierte bei den Niners Chemnitz eine derbe Pleite. Die Franken, als Brose Baskets neunmal Meister in 13 Jahren, mussten sich in Sachsen 79:109 (42:54) geschlagen geben.