Pressestimmen zur Tour de France: "Thomas berührt in Paris den Himmel"

Mit diesem Erfolg rechnet vor dem Start der Frankreich-Rundfahrt niemand: Der Co-Kapitän des Team Sky, Geraint Thomas, feiert in Paris seinen ersten Gesamtsieg bei der Tour de France. Zu Recht, finden die internationalen Zeitungen und loben ihn als neuen Helden.

Großbritannien

Daily Mail: "Das Sky-Team verdient seine Kritik, aber Geraint Thomas hat uns herausgefordert zu glauben, dass er der perfekte Reklameheld ist."

Mirror: "Mit dem sechsten britischen Sieg in sieben Jahren bei dem Top-Ereignis des Radsports ist der Waliser der blitzsaubere Reklameheld, den der Sport braucht."

Telegraph: "Man brauchte keine Marktforschung, um ihnen zu sagen, dass sie in Frankreich derzeit nicht geliebt werden können, da viele Franzosen Froome zum Objekt ihres Spotts machten. Aber ein neuer walischer Volksheld hat den Durchbruch geschafft, um dem Sky-Team eine neue Geschichte zu geben. Thomas hat ihnen zu etwas Frieden verholfen, aber nicht zu einer langfristigen Garantie für ein ruhiges Leben."

Guardian: "Welche Richtung auch immer Thomas einschlagen will, seine Geschichte lässt erahnen, dass er Erfolg haben wird, wenn auch nicht, ohne dabei ein paar Federn zu lassen."

Italien

Repubblica: Es war die Tour der Rauchbomben, der Beleidigungen Froomes, der Tränengase, der Pfeffersprays, der Fans ohne Regeln. [...] Dennoch war es immer noch die Tour, und deshalb ist Geraint Thomas [...] zu Recht die Person des Jahres."

Spanien

Ás: "In Paris gibt es normalerweise keine Verlierer, auch wenn sie ihr Ziel nicht erreicht haben. Beim Überfahren der Ziellinie auf den Champs Elysées gibt es massenhaft Glückwünsche, Umarmungen und die Zufriedenheit, es gut gemacht zu haben. [...] Wir haben die Tour de France geschafft. Vom Ersten bis zum Letzten sind alle Champions."

La Vanguardia: "Geraint Thomas berührt in Paris den Himmel."

El País: "Was zusätzlich zu dem unerwarteten Sieg von Gerain Thomas bei dieser Tour noch überrascht hat, war die Schönheit einer Strecke, auf der die landschaftlichen Aspekte genauso viel Gewicht hatten wie die sportlichen."

Österreich

Kurier: "Geraint Thomas setzt Sky-Siegeszug bei Tour de France fort".

Schweiz

Tagesanzeiger: "Die vielleicht spannendste Facette von Sieger Thomas ist jene, dass er den Erfolg nicht suchte, sondern sich dieser eher als Folge seines konsequenten Weges einstellte."

NZZ: "Team Sky fährt an der Tour de France stark, aber nicht übermenschlich."

Quelle: n-tv.de