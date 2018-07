Sport

"Kann meine Tränen nicht halten": Tod von Skofterud schockt Langläufer

Die norwegische Skilangläuferin Vibeke Skofterud stirbt bei einem Jetski-Unfall. Der Polizei zufolge kollidiert sie bei schlechtem Wetter mit einem Felsen. Ihre Lebensgefährtin verabschiedet sich mit einem rührenden Schreiben und auch viele Weggefährten trauern.

Der plötzliche Tod der norwegischen Skilanglauf-Olympiasiegerin Vibeke Skofterud macht Familie, Freunde und Weggefährten fassungslos. Ihre Partnerin Marit Stenshorne schreibt bei Instagram: "Vibeke du bist meine große Liebe, mein Schatz, meine Liebe, mein Held, mein Mentor. Wir sagten, dass wir zwei zusammen alt und krumm werden wollten. Es wird so traurig und schwierig ohne dich sein. Du gabst mir so viel Positives, Dankbarkeit, Lachen, Freude, Wissen und Liebe. Ich liebe dich."

Auch andere Sportler reagieren bestürzt: Die zweimalige deutsche Olympiasiegerin Claudia Nystad schreibt bei Facebook: "Das ist die traurigste Nachricht, die mich bisher in meinem Leben erreicht hat. Meine Liebe, meine erfrischende und unendlich lebensfreudige, beste Freundin, du hast mich nie traurig sehen wollen, aber jetzt kann ich meine Tränen nicht halten. Ich will es nicht akzeptieren, dass du mit deinem strahlenden Licht nicht mehr da bist. Mit dir ist auch ein Teil von mir gestorben."

Skofteruds ehemalige Teamkollegin Therese Johaug teilt in einer Presseerklärung mit: "Ich habe eine meiner besten Freundinnen verloren. Eine Freundin, die den Raum erhellte, als sie kam, die allen viel Energie gab, Liebe und Fürsorge. Ich denke an all die schönen Momente auf und neben der Skipiste und vermisse sie. Meine Gedanken gehen an die Familie und ihre Hinterbliebenen." Die Schwedin Charlotte Kalla sagt laut der norwegischen Zeitung "Aftenposten": "Die tragische Nachricht ist ein Schock. Es ist schwer zu akzeptieren, dass eine so fröhliche, positive und energiegeladene Sportlerin wie Vibeke Skofterud nicht mehr bei uns ist." Die Finnin Aino-Kaisa Saarinen erklärt: "Es ist eine Schockgeschichte."

"Eine wunderbare, lebensliebende Person hat uns verlassen. Völlig unvorstellbar und tragisch", erklärt das schwedische Langlaufpaar Emil Jönsson und Anna Haag der Zeitung "Expressen". Rekord-Weltmeisterin Marit Björgen schreibt: "Ich zittere, ich bin schockiert und am Boden zerstört. Liebe Vibeke, du bist viel zu früh gegangen." Und auch der norwegische Skiverband meldet sich zu Wort: "Wir haben heute die unfassbar traurige Nachricht von Vibekes Tod erhalten. Sie war eine unglaubliche Langläuferin und ein großartiger Mensch. Wir werden sie sehr vermissen", so Präsident Erik Röste.

Bei schlechtem Wetter mit Felsen kollidiert

Die 38-jährige Skofterud war am Sonntagmittag tot auf der Insel St. Helena in Südnorwegen aufgefunden worden. Sie starb laut den Polizeiermittlungen bei einem Unfall mit einem Jetski. Einsatzleiter Torbjørn Trommestad sagte der norwegischen Nachrichtenagentur NTB, Skofterud sei bei schlechtem Wetter mit einem Felsen kollidiert. Dabei wurde sie offenbar an Land geschleudert und erlag ihren Verletzungen. "Wir haben uns ein gutes Bild von den Ereignissen machen können", sagte Trommestad. Das schlimmste für die Ermittler sei es in diesem Fall, die Angehörigen zu benachrichtigen.

Bereits am Samstagabend hatte Stenshorne ihre Partnerin als vermisst gemeldet. Diese war zuvor laut Medienberichten im nahegelegenen Arendal bei einem Konzert und wollte anschließend zur Insel Tromøy zurückkehren, wo sie eine Ferienwohnung mit ihrer Lebensgefährtin bewohnte. Doch auf der rund fünf Kilometer langen Fahrt kollidierte sie dann mit dem Felsen. Pål Tømmerhoel, der Sprecher der Familie, sagte, dass Skofterud oft mit einem Jetski unterwegs war: "Sie liebte das. Umso tragischer und paradoxer ist es, dass sie jetzt viel zu früh ihr Ende fand."

Die 38-Jährige beendete ihre Karriere ihm Jahr 2014. Mit der norwegischen Langlaufstaffel gewann sie 2010 Olympiagold sowie 2005 und 2011 WM-Gold. Sie war im Jahr 2012 die erste Norwegerin, die den traditionellen Wasalauf in Schweden gewann. Ihr Streckenrekord gilt noch immer.

