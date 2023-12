Übel verletzt: NFL-Profi rauscht in Schiedsrichter

Schock an der Außenlinie Übel verletzt: NFL-Profi rauscht in Schiedsrichter

Schwere Verletzungen sind Teil des Football-Zirkus, doch in der Regel sind die teils gewaltigen Spieler die Opfer. Doch in New Orleans wird ein Offizieller verletzt. Die Bilder sind erschreckend, die Verletzung dagegen wohl vergleichsweise glimpflich.

Das NFL-Spiel der New Orleans Saints gegen die Detroit Lions mit dem Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown ist von einem Unfall auf dem Spielfeld überschattet worden. Im zweiten Viertel der Partie wurde Schiedsrichter Nick Piazza an der Seitenlinie am Knie verletzt. Nachdem Running Back Alvin Kamara von den Saints an der Außenlinie im Vollsprint nach einer Berührung durch einen Gegenspieler zu Fall gekommen war, prallte er mit dem Football-Referee zusammen. Piazza sprang dabei nach Saints-Angaben die Kniescheibe heraus, das Knie wurde ausgerenkt. Dass das Bein gebrochen war, wie mehrere Medien aufgrund der TV-Bilder berichteten, bestätigte der Sprecher nicht.

Der Referee - Teil der sogenannten Chain Crew, die an einer der Seitenlinien die 10-Yard-Kette und die Downmarker bedienen - schrie vor Schmerz, das Bein, in das der 100-Kilo-Athlet Kamara reingerauscht war, stand deutlich sichtbar in einem falschen Winkel ab. Auch ein Schuh wurde durch die Heftigkeit des Zusammenpralls vom Fuß gerissen. Sofort eilten Ärzte beider Teams zum Verletzten.

Nachdem man ihm einen aufblasbaren Gips angelegt hatte, wurde Piazza auf einer Trage aus dem Stadion abtransportiert und in ein Krankenhaus gebracht. Das Spiel wurde während der Behandlung des Offiziellen für mehrere Minuten unterbrochen. Er sei in einem stabilen Zustand und werde weiter untersucht, hieß es von einem Sprecher der Saints. Man erhoffe sich nähere Auskünfte zu Piazzas Zustand an diesem Montag.

Die Lions besiegten die Saints anschließend mit 33:28 und verbesserten ihre Bilanz auf zehn Siege nach 13 Spielen in dieser Saison, während New Orleans auf 5:7 zurückfiel. Kamara selbst erwischte einen guten Tag und erzielte bei 20 Ballberührungen 109 Yards und zwei Touchdowns. Der deutsch-amerikanische Widereceiver Amon-Ra St. Brown fing bei dem Sieg seinen sechsten Touchdown der laufenden Saison. Nie zuvor gelangen einem Passempfänger der Lions in den ersten drei Spielzeiten mehr als die 3091 Yards, die St. Brown bisher gefangen hat, seit er 2021 als Viertrundenpick nach Detroit gekommen war.