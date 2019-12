"Werde mir dieses Aus in der ersten Runde in meinem Desaster-Jahr niemals verzeihen": Raymond van Barneveld.

Für Raymond van Barneveld ist der letzte Vorhang gefallen. Der fünffache Weltmeister ist bei der Darts-WM schon in Runde eins am US-Amerikaner Darin Young gescheitert. Anfang des Jahres hatte der Niederländer angekündigt, nach der WM abzutreten. Nach seiner überraschenden 1:3-Pleite sagte er bei Sky Sports: "Ich werde mir dieses Aus in der ersten Runde in meinem Desaster-Jahr niemals verzeihen."

Ein Desaster war der zweite WM-Abend auch für den an Position zwei gesetzten Rob Cross. Gegen den Belgier Kim Huybrechts unterlag der Weltmeister von 2018 glatt in drei Sätzen. Heute geht es bei der WM unter anderem mit Vorjahresfinalist Michael Smith weiter. Der „Bully Boy“ trifft am Abend auf Debütant Luke Woodhouse.

