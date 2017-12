Sport

Darts-WM in London: Van Gerwen demonstriert seine Dominanz

Die letzten Endrundenpartien vor Weihnachten bringen kaum Überraschungen bei der 25. Darts-WM. Immerhin: Ein "Darts-Oldie" liefert ein Highlight. Auch Weltmeister van Gerwen glänzt - und gibt sogar noch Aussicht auf mehr.

Titelverteidiger Michael van Gerwen, der frühere Weltmeister Gary Anderson und Österreichs erfolgreichster Darts-Spieler Mensur Suljovic haben bei der 25. Weltmeisterschaft der Professional Darts Corporation (PDC) im Londoner Alexandra Palace das Achtelfinale erreicht.

Weltmeister van Gerwen gab beim 4:0 gegen den Briten James Wilson kein einziges Leg ab und untermauerte mit einem Drei-Dart-Schnitt von 108,8 Punkten eindrucksvoll seinen Status als Topfavorit. "Ich will jedes Leg gewinnen, ich will das Turnier gewinnen", sagte der Niederländer. "Ich mache derzeit keine Fehler, kann aber noch besser spielen als heute."

Der zweimalige Champion Gary Anderson aus Schottland setzte sich an seinem 47. Geburtstag 4:1 gegen Paul Lim durch. Während Anderson das Match durchgängig dominierte, konnte der Singapurer mit einer besonderen Leistung glänzen. Im zweiten Satz verpasste er nur knapp ein perfektes Leg als er acht perfekte Darts gegen die Scheibe warf, ehe sein neunter knapp unterhalb der Doppel zwölf einschlug. Der 63-jährige "Darts-Oldie" hatte bereits 1990 einen Neun-Darter bei der Weltmeisterschaft geworfen hatte. Sein Einzug in die Runde der letzten 32 galt als Überraschung.

Suljovic dreht Match

Auch der Weltrangenlisten-Fünfte Suljovic kann sich nach einer unsicheren Partie über den Einzug ins Achtelfinale freuen. Der erfolgreichste Darts-Spieler aus dem deutschsprachigen Raum drehte bei seinem 4:2-Sieg gegen Robert Thornton einen Satzrückstand. Vor allem zu Beginn der Partie ließ der Schotte nämlich keine Chance auf die Doppel liegen und sicherte sich so schnell den ersten Satz. Auch im weiteren Verlauf warf Thornton die höheren Aufnahmen. Suljovic wirkte dagegen zunächst unsouverän, konnte die Partie mit einem Treffer in die Doppel sieben zum 3:2 im Entscheidungsleg des fünften Satzes schließlich aber doch noch drehen. "Robert war immer vor mit, aber ich habe trotzdem daran geglaubt, dass er nachlassen wird", analysierte der Österreicher im Nachgang.

Die WM im Alexandra Palace ist mit der Rekordsumme von umgerechnet 2,1 Millionen Euro dotiert. Aus deutscher Sicht ist noch Kevin Münch vertreten. Der Bochumer war zwei Tage zuvor mit einem Überraschungs-Coup gegen den zweimaligen Champion Adrian Lewis in die zweite Runde eingezogen. Sein Gegner bei der Begegnung am 27. Dezember um 15.30 Uhr (Sport1/DAZN) ist der Spanier Antonio Alcinas. Der zweite deutsche Dartsspieler im 72er-Feld, Martin Schindler, war dagegen in der ersten Runde ausgeschieden.

Quelle: n-tv.de