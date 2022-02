Der Super Bowl steht an. Das Interesse am wichtigsten Saisonspiel des American Football nimmt in Deutschland ständig zu, wohl mehr als zwei Millionen Zuschauer schauen sich das Duell der Cincinnati Bengals gegen die Los Angeles Rams in der Nacht zu Montag an (0.30 Uhr MEZ, ProSieben/DAZN). Nicht alle sind aber schon Experten in der Sportart. Wer nicht ständig googeln will, findet hier zur Vorbereitung die Antworten auf grundlegende Fragen von Football-Neulingen.

Was ist der Super Bowl?

Der Super Bowl ist das Finale um die Meisterschaft in der National Football League und wird nun zum 56. Mal ausgespielt - offiziell ist die Schreibweise Super Bowl LVI mit den römischen Ziffern. In der NFL sind die insgesamt 32 Mannschaften aufgeteilt auf zwei Divisionen, die American Football Conference und die National Football Conference, kurz AFC und NFC. Beide Conferences werden im Super Bowl durch ein Team repräsentiert - die AFC in dieser Saison durch die Cincinnati Bengals, die NFC durch die Los Angeles Rams.

Laut offizieller Paarung sind die Bengals das Heimteam. Das ist insofern verwirrend, weil das Spiel im SoFi Stadium ausgetragen wird - dem Heimstadion der Rams. Die dürfen auch in ihrer Kabine bleiben, die Bengals ziehen sich in den Räumen der Los Angeles Chargers um, die ebenfalls ihre Heimspiele in dem geschätzt fünf Milliarden Dollar teuren Stadion austragen.

Wie kann ich den Super Bowl anschauen?

Im Fernsehen läuft das Endspiel bei ProSieben. Zu sehen gibt es die Partie zudem online: im kostenlosen Stream auf ran.de, beim kostenpflichtigen Internetanbieter DAZN oder mit dem kostenpflichtigen Game Pass der NFL. Dort ist der Super Bowl mit dem US-amerikanischen Originalkommentar zu sehen, DAZN bietet das als Option an.

Wer ist der Favorit?

Wettanbieter und Experten sehen die Los Angeles Rams knapp im Vorteil. Die Mannschaft spielt nicht nur zu Hause und kann sich in der gewohnten Umgebung vorbereiten, sondern hat auf dem Papier auch den stärkeren und vor allem erfahreneren Kader. Die Bengals sind aber keinesfalls chancenlos und haben in zwei ihrer drei Playoff-Spiele gegen Mannschaften - die Tennessee Titans und die Kansas City Chiefs - gewonnen, die auch klar als Favorit galten.

Wann bekommt ein Team Punkte?

Für einen Touchdown gibt es sechs Zähler. Dafür muss der Ball entweder in die Endzone getragen oder von einem Spieler dort gefangen werden. Ein Field Goal ist drei Zähler wert. Der Ball wird hierzu durch die Torstangen gekickt. Nach einem Touchdown kann man den Ball mit einem einzigen Versuch aus zwei Yards noch mal in die Endzone transportieren und bekommt im Erfolgsfall zwei Extrapunkte (two-point conversion). Üblicher ist ein Kick für einen Extrapunkt. Selten ist ein Safety mit dem Gegenwert von zwei Punkten. Ein Beispiel dafür: Ein Team bringt den Quarterback des Gegners in dessen eigener Endzone zu Boden, solange der den Ball noch bei sich hat.

Ist beim Football alles erlaubt?

Nein. Faustschläge, Treten, Kratzen, Beißen, Spucken - das ist alles nicht erlaubt. Streng verboten ist insbesondere, in das Helmgitter seines Gegenspielers zu greifen oder absichtlich mit dem Kopf den Kopf des anderen zu treffen.

Warum werfen die Unparteiischen gelbe Tücher aufs Spielfeld?

Damit signalisieren die Schiedsrichter, dass sie einen Regelverstoß wahrgenommen haben, etwa eine Abseitsstellung oder ein Foul. Unterbrochen wird das Spiel bei einer sogenannten Flag aber nur, wenn zugleich auch gepfiffen wird. Denn manchmal ist der Vorteil für eine Mannschaft nach einem Spielzug so groß, dass sie eine Bestrafung für die andere Mannschaft ablehnt und lieber weiter macht. Schlaue Teams nutzen das je nach Situation auch aus für eine Art Gratisspielzug mit hohem Risiko. Wenn es nicht klappt, gibt es ohnehin die Strafe für die andere Mannschaft und keinen eigenen Ballverlust. Zudem können sich Regelverstöße beider Teams auch gegenseitig aufheben, deswegen wird in vielen Fällen abgewartet.

Warum fangen Profis den Ball oft auf Zehenspitzen und fallen dann um?

Im American Football gilt: Die Linien gehören nicht mehr zum Spielfeld, wer sie berührt, ist im Aus. Damit ein Pass als Fang gilt, muss ein Spieler den Boden mit beiden Füßen berührt haben, bevor er ins Aus geht. Im Feld abspringen und außerhalb aufkommen, ist deswegen keine Option.

Wie viele Spieler stehen auf dem Feld?

Jede Mannschaft darf elf Spieler auf dem Platz haben und beliebig oft auswechseln. Normalerweise stehen im Angriff elf andere Footballer auf dem Feld als in der Verteidigung eines Teams. Dazu gibt es Spieler, die nur in Sondersituationen zum Einsatz kommen, beispielsweise beim Anstoß (Kick-off) oder einem Field-Goal-Versuch.

Wie lange dauert ein Spiel?

Theoretisch viermal 15 Minuten, also eine Stunde. Weil die Uhr aber nicht durchläuft, sondern in vielen Situationen angehalten wird, kann man als Faustregel mit etwa drei Stunden rechnen. Durch die Musik-Show in der Halbzeit - dieses Jahr mit den Hip-Hop- und R&B-Größen Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige und Kendrick Lamar - ist die Pause im Super Bowl zudem länger als normalerweise und vom ersten Spielzug bis zur letzten Szene können auch vier Stunden vergehen. Erfahrene Fans des Super Bowl wissen daher: Am nächsten Tag besser freinehmen.

Worüber reden die Spieler, wenn sie sich zu einem Kreis treffen?

In den meisten Fällen geht es dabei um die Ansage des nächsten Spielzugs. Theoretisch weiß danach jeder Spieler ganz genau, was seine Aufgabe ist. Die schweren Jungs wissen, ob sie den Gegner eher nach links oder nach rechts schieben sollen, um etwa eine Lücke für den Mitspieler zu schaffen, durch die er durchrennen kann. Die Passempfänger wissen, wann sie die Richtung ändern sollen. Weil der Gegner aber natürlich auch ein Faktor ist, muss trotzdem immer wieder improvisiert werden.

Warum haben an der Seitenlinie so viele Menschen ein Headset auf?

Die Trainer stehen untereinander in Verbindung, einige Mitarbeiter sitzen auch oben auf der Tribüne und haben von dort eine ganz andere Perspektive. Zudem dürfen die Trainer auch mit ihrem Quarterback oder einem Abwehrspieler sprechen und Tipps oder Anweisungen geben. Diese Profis haben einen Lautsprecher im Helm, kenntlich gemacht über einen grünen Aufkleber. Auf dem Platz darf nur ein Spieler je Team einen Helm mit dieser Funktion tragen.