Die WM-Achtelfinals haben es in sich: Peter "Snakebite" Wright kann gegen Jeffrey "The Black Cobra" de Zwaan gerade noch so den Kopf aus der Schlinge ziehen und sich den Einzug ins Viertelfinale sichern. Heute kämpfen unter anderem die Favoriten Michael van Gerwen und Gerwyn Price ums Halbfinale.

Peter "Snakebite" Wright hat das Schlangen-Duell im Achtelfinale der Darts-WM 2020 gegen Jeffrey "The Black Cobra" de Zwaan mit 4:3 gewonnen und steht damit unter den letzten Acht. Zunächst sah alles danach aus, als würde Wright im Schnelldurchgang die Partie für sich entscheiden. Er lag mit 3:0 in den Sätzen und 2:0 in den Legs vorne. Doch de Zwaan bog den Satz um und startete daraufhin eine der größten Aufholjagden in der WM-Geschichte. Einige Minuten später stand es tatsächlich 3:3, woraufhin Peter Wright das Niveau aber ein weiteres Mal anziehen und sich im Tiebreak durchsetzen konnte.

Knapp war es gestern auch für den dreifachen BDO-Weltmeister (Amateur-Dartsverband) Glen Durrant. "Duzza" gewann das rein englische Duell gegen Chris Dobey mit 4:3. Mit dem gleichen Ergebnis schaffte am Nachmittag auch Dimitri Van den Bergh den Viertelfinal-Einzug. Der junge Belgier bezwang den früheren Doppel-Weltmeister Adrian Lewis. Etwas souveräner machte es Gerwyn Price. Der laut Form und Buchmachern größte Widersacher für Topfavorit Michael van Gerwen besiegte Simon Whitlock mit 4:2.

Im Podcast analysiert Kollege Kevin Schulte zusammen mit Christian Rüdiger die gestrigen Achtelfinals und wirft einen Blick auf die Viertelfinal-Duelle am heutigen Tag. Los geht es am Nachmittag mit dem Duell der Nachwuchs-Stars Nathan Aspinall und Dimitri Van den Bergh. Im Anschluss geht Peter Wright als Favorit in die Partie mit Junioren-Weltmeister Luke Humphries.

Noch viel klarerer Favorit ist Michael van Gerwen am Abend gegen Max Hopp-Bezwinger Darius Labanauskas. Deutlich enger dürfte es im letzten Viertelfinale zwischen Glen Durrant und Gerwyn Price zugehen.

Hier gibt es alle WM-Podcasts zum Nachhören.

Im Podcast "Checkout" des Kollegen Kevin Schulte hören Sie an jedem Morgen die spannendsten Geschichten des Turniers. Den Podcast finden Sie zudem auf spotify, Apple Podcasts und Soundcloud.