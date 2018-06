Sport

Fünfsatzsieg bei French Open: Zverev wankt, zittert und steht im Achtelfinale

In der dritten Runde der French Open durchlebt Alexander Zverev den nächsten Nervenkrimi: Nach einem furiosen Start verliert der Tennis-Star völlig den Faden, steht vor dem Aus und kämpft sich spektakulär zurück. Nun erreicht er erstmals das Achtelfinale von Paris.

Alexander Zverev atmete sichtbar tief durch, die Erleichterung nach dem nächsten nervenaufreibenden Krimi war der deutschen Tennis-Hoffnung nach dem verwandelten Matchball deutlich anzusehen. Mit einem erneuten Sieg des Willens hat der 21-Jährige erstmals in seiner Karriere das Achtelfinale der French Open erreicht.

Der an Nummer zwei gesetzte Hamburger zitterte sich gegen den Bosnier Damir Dzumhur nach 3:54 Stunden zu einem 6:2, 3:6, 4:6, 7:6 (7:3), 7:5 - und überstand damit zum zweiten Mal überhaupt die dritte Runde bei einem Grand-Slam-Turnier. "Das Match war Wahnsinn. Ich bin einfach nur froh, das überstanden zu haben", sagte Zverev nach Spielende: "Ich konnte nur kämpfen. Etwas anderes ging nicht. Ich bin jetzt einfach nur müde." Bislang war Zverev, der gegen Dzumhur im fünften Satz sogar einen Matchball abgewehrt hatte, lediglich in Wimbledon 2017 ins Achtelfinale eingezogen. In Paris trifft er nun in der Runde der letzten 16 auf Lokalmatador Lucas Pouille (Frankreich/Nr. 15) oder den Russen Karen Chatschanow.

Zverev verliert völlig den Faden

Bereits in der zweiten Runde von Roland Garros hatte der Weltranglistendritte bei seinem Sieg gegen den Serben Dusan Lajovic über fünf Sätze gehen müssen. Im ersten Match des Tages hatte der passionierte Langschläfer Zverev zunächst einen hellwachen Eindruck gemacht. Mit gutem Service und aggressivem Grundlinienspiel hatte er den an Nummer 26 gesetzten Dzumhur ins Laufen gebracht, seine Chancen konsequent genutzt. Nach nur 24 Minuten gewann Zverev den ersten Satz, ging auch im zweiten Durchgang früh mit einem Break in Führung.

Das Publikum im zu dieser Tageszeit noch eher spärlich besetzten Court Philippe Chatrier bedachte Außenseiter Dzumhur deshalb früh mit aufmunterndem Applaus. Und tatsächlich fand der 26-Jährige danach besser in die Partie - indem er sein Spiel komplett umstellte. "Eine 3:1-Führung, eigentlich eine gemähte Wiese. Doch dann spielt Dzumhur mit seinen vielen Stops Anti-Tennis", analysierte Boris Becker bei Eurosport.

Weil Zverev im dritten Satz dann plötzlich zusätzlich auch noch viele leichte Fehler produzierte, kippte das Match endgültig. Dzumhur war nun am Drücker, Zverev haderte mit sich selbst. Immer wieder ging der Blick des Hamburgers fragend in Richtung der eigenen Box, wo Vater Alexander senior als sein Trainer allerdings ebenfalls hilflos war. Doch wie schon in der Runde zuvor gegen Lajovic stemmte sich der dreimalige Masterssieger mit seiner ganzen Willenskraft gegen die drohende Niederlage. Den vierten Satz gewann er im Tiebreak.

"Das hatte mit Tennis nichts mehr zu tun, das war nur noch pure Lust aufs Kämpfen", urteilte Becker: "Sascha hat in der entscheidenden Phase Kämpferherz bewiesen." Das galt auch für das große Finale im fünften Satz. Am morgigen Samstag haben in Paris nun noch zwei deutsche Spieler die Chance auf den Einzug in die Runde der letzten 16. Zverevs älterer Bruder Mischa bekommt es mit dem Südafrikaner Kevin Anderson (Nr. 6) zu tun, Maximilian Marterer trifft auf Jürgen Zopp (Estland). Zudem ist ein deutsches Frauen-Trio mit Julia Görges, Angelique Kerber und Andrea Petkovic im Einsatz.

Quelle: n-tv.de