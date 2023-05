Der 26. Mai markiert ein besonderes Datum in der einzigartigen Formel-1-Karriere von Michael Schumacher. Heute vor elf Jahren rast der Rekordweltmeister beim Qualifying zum Großen Preis von Monaco zur Bestzeit. Schumachers letzte Pole Position zählt allerdings nicht.

Am 26. Mai 2012 zeigt Michael Schumacher, dass er auch mit 43 Jahren noch immer gut für eine magische Runde ist. Es ist das Qualifying zum Grand Prix vom Monaco. In den Häuserschluchten Monte-Carlos, wo Wohl und Wehe nahezu allein vom Können der Fahrer abhängt, knallt Schumacher eine Traumrunde hin, die keiner unterbietet: nicht Qualifying-Spezialist Lewis Hamilton im McLaren, nicht sein junger Mercedes-Kollege Nico Rosberg, nicht Ferrari-Star Fernando Alonso. 1:14,304 Minuten braucht der siebenmalige Weltmeister für die legendären 3,337 Kilometer zwischen Leitplanken.

"Als ich meine Zeit sah, hab ich gedacht, das ist nicht schlecht", berichtete Schumacher nach seinem Husarenritt. "Das ist einfach wunderschön." Zuvor hatte er zuletzt am 15. Juli 2006 in Magny-Cours die Pole, seine 68. geholt, damals in seinem letzten Jahr bei Ferrari. 2012 bestritt Schumacher seine letzte Saison in der Formel 1, nachdem er 2010 sein Comeback mit Mercedes gegeben hatte.

Strafe verhindert Schumachers Triumph

In den Jubel über die vermeintliche Pole Position mischte sich allerdings ein dicker Wermutstropfen. Schumacher hatte vom Rennen zuvor eine Startplatzstrafe abzusitzen. Statt von ganz vorne musste er vom sechsten Platz ins Rennen starten, auch zählte seine Bestzeit offiziell nicht als Pole Position. Nach einem Unfall gleich zu Beginn schied Schumacher letztlich in der 65. von 78. Runden wegen Problemen mit dem Benzindruck am Silberpfeil aus. "Wenn ich von der Pole gestartet wäre, kann man sich ausrechnen, wo ich heute gelandet wäre", kommentierte der Altmeister den enttäuschenden Rennausgang.

Eine Wahnsinnsrunde aber, Schumachers letzte "magische" in der Formel 1, bleibt im Gedächtnis.