Mehr Action, mehr Show: Die Formel 1 tut alles für Spektakel. Sogar das Rennwochenende wird jetzt revolutioniert. Das Sprintrennen bekommt eine eigene Qualifikation. Das gilt schon ab diesem Wochenende beim Großen Preis von Aserbaidschan.

Kurz vor dem Gastspiel in Baku ändert die Formel 1 ihr Grand-Prix-Format für die Wochenenden mit einem Sprint-Rennen. Schon in Aserbaidschan wird nun die Qualifikation für das Hauptrennen bereits am Freitagnachmittag gefahren. Am Samstag gibt es statt einer zweiten Trainingseinheit eine verkürzte Qualifikation für das später folgende Sprintrennen. Damit gibt es an den sechs Sprint-Wochenenden dieser Saison nur noch eine reine Trainingseinheit am Freitag, der Samstag gehört ganz dem Sprint-Format.

"Die Änderungen am Sprint beruhen auf dem Feedback von Fans, Fahrern, Medien und Sendern, um diesen Teil zu einem eigenständigen Teil des Wochenendes zu machen", teilte die Formel 1 mit. Zudem solle das Problem gelöst werden, "dass die Fahrer ihre Position im Hauptteil des Sprintrennens halten, um ihre Position für den richtigen Grand Prix nicht zu gefährden". So hoffen die Macher der Rennserie, dass Fahrer und Teams im 100 Kilometer langen Sprintrennen mehr Risiken eingehen. Strafen für Vergehen im Sprintrennen werden aber auf das Hauptrennen angewendet.

Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko hatte sich schon vor einigen Wochen für diese Entscheidung ausgesprochen. "Das wäre eine fairere Lösung. Das Sprintrennen wird auch spannender, weil man mehr riskieren kann", sagte Marko.

Mehr Show erhofft sich die Formel 1

Die Formel 1 will damit das Showelement stärken und ersetzt das bisweilen zähe und sportlich wenig aussagekräftige Samstagstraining durch eine spannendere Startplatzjagd für das Mini-Rennen. In Baku wird erstmals in der Formel 1 ein Sprint auf einem Stadtkurs ausgetragen. Die Rennställe sorgen sich daher, dass es in den nun zwei Qualifikationen und zwei Rennen zu mehr Unfällen und gefährlichen Situationen kommen könnte.

Grundsätzlich hatten Teams und Fahrer vorab ihre Zustimmung zu dem veränderten Format signalisiert. Die weiteren Sprint-Wochenenden sind für Spielberg, Spa, Katar, Austin und São Paulo geplant. Für die anderen Grand Prix bleibt der Zeitplan vorerst wie bisher.

In Baku findet das erste von sechs Sprintrennen der Saison statt. Eingeführt wurden sie 2021. Die Punkteverteilung (8-7-6-5-4-3-2-1 für die ersten acht Fahrer) im Sprint bleibt von der Neuerung unberührt. Es wird dann aber nur ein freies Training an Sprint-Wochenenden geben.