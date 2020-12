Lewis Hamilton muss wegen Corona pausieren, zeigt sich schockiert und leidet. Womöglich verpasst er sogar das Finale der Formel-1-Notsaison. Der siebenmalige Weltmeister befindet sich nun erstmal in Isolation. Er zeigt leichte Symptome - und richtet einen Appell an die Öffentlichkeit.

Die Symptome sind nur "mild", das ist die gute Nachricht, doch Lewis Hamilton ist dennoch "am Boden zerstört" und "untröstlich". Der Weltmeister ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und fällt damit für das vorletzte Saisonrennen am Sonntag in Bahrain (18.10 Uhr/RTL und im Liveticker auf ntv.de) aus. Mindestens. Wer den Briten im Silberpfeil ersetzen soll, steht noch nicht fest.

Damit findet erstmals seit Ende 2006, seit 265 Rennen in Serie, wieder ein Grand Prix ohne Hamilton statt. Dabei hatte der 35-Jährige "alles Menschenmögliche" unternommen und "alle Vorschriften" befolgt, damit er sich nicht mit dem Virus ansteckt. Doch dann sei er trotzdem am Montagmorgen "mit milden Symptomen aufgewacht". Der daraufhin durchgeführte Test "erwies sich als positiv. Ich bin nun zehn Tage lang in Isolation", schrieb Hamilton bei Instagram. Ob der Brite beim Saisonfinale in Abu Dhabi (13. Dezember) wieder in seinem Silberpfeil sitzen kann? Ungewiss.

Rekord ist jetzt geplatzt

Dadurch, dass Hamilton nach seinem Sieg zuletzt nun beim zweiten Rennen in Bahrain nicht starten wird, kann er den Formel-1-Rekord von Sebastian Vettel und Michael Schumacher mit 13 Saisonsiegen nicht mehr einstellen. Hamilton, der Mitte November in der Türkei vorzeitig zum siebten Mal Weltmeister geworden und dadurch nach Titeln mit Rekordchampion Schumacher gleichgezogen war, hat elf Siege in diesem Jahr eingefahren. Auch die Schallmauer von 100 Pole Positions kann der Superstar, der bisher 98-mal von Startplatz eins ins Rennen ging, nicht mehr knacken.

Auch wenn Hamilton nun eine Zwangspause einlegen muss, so zeigte er sich doch "sehr glücklich" darüber, dass es ihm den Umständen entsprechend gut gehe, und richtete zudem einen eindringlichen Appell an seine Fans: "Bitte passt auf euch auf. Man kann nie vorsichtig genug sein."

In Übereinstimmung mit den Covid-19-Bestimmungen und den Vorgaben der öffentlichen Gesundheitsbehörden in Bahrain befindet sich Hamilton, nach den beiden Racing-Point-Fahrern Sergio Perez und Lance Stroll der dritte coronapositive Pilot, nun in Quarantäne. Die drei Tests im Rahmen des vergangenen Rennens in Bahrain, der letzte unmittelbar vor dem Grand Prix, bei dem Hamilton seinen 95. Karrieresieg feierte, seien alle negativ ausgefallen.

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff hatte zuletzt am Rande des Rennens am Nürburgring, nachdem zwei Teammitglieder positiv getestet wurden, gesagt, Hamilton und sein Teamkollege Valtteri Bottas würden "wie Einsiedler" leben, um eine Infektion mit Covid-19 zu verhindern. Doch trotz aller Vorkehrungen muss Hamilton nun doch zuschauen.