Carlos Sainz hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Singapur gesichert. Der Spanier verwies in einer packenden Qualifikation mit dem völlig überraschenden vorzeitigen Scheitern von Spitzenreiter Max Verstappen den Mercedes-Piloten George Russell auf Platz zwei. Ein Crash sorgt für Aufregung.

Weltmeister Max Verstappen und Red Bull stehen nach einem brutalen Absturz vor der ersten Niederlage in ihrer bislang perfekten Formel-1-Saison - Ferrari und Mercedes streiten sich um den Sieg. Carlos Sainz sicherte sich im Qualifying von Singapur die Pole Position vor Mercedes-Pilot George Russell, Charles Leclerc im zweiten Ferrari steht auf Rang drei.

Verstappen dagegen war schon im Q2 gescheitert, als Elfter schaffte er es nicht in den finalen Abschnitt der besten Zehn. Der Niederländer muss zudem noch eine Rückversetzung fürchten, gleich zweimal im Laufe des Qualifyings behinderte er die Konkurrenz strafwürdig. Die Fälle werden im Anschluss an die Session verhandelt. Auch Sergio Perez im zweiten Red Bull verpasste den Kampf um die Pole Position und landete auf Rang 13.

Zwar ist Verstappen auch in dieser Saison bereits von weit hinten nach vorn gefahren, dagegen sprechen in Singapur allerdings gleich zwei Faktoren: Auf dem Stadtkurs fällt das Überholen schwer, zudem war Verstappen im Training auch in den Rennsimulationen nicht schneller als die Konkurrenz.

Red Bull war bereits mit einigen Bedenken angereist. Verstappen hatte zuletzt in Monza den Rekordwert von zehn Siegen in Serie erreicht, Red Bull gewann jedes Rennen des Jahres - in Singapur rechneten sich die Weltmeister aber schlechtere Chancen aus als anderswo. Die perfekte Saison mit Siegen in jedem einzelnen Rennen hat noch kein Team in der Formel-1-Geschichte geschafft, Red Bull könnte diese historische Chance nun in Singapur verspielen.

Hülkenberg schafft es in die Top 10

Nico Hülkenberg schaffte es nach zuletzt schwierigen Wochen wieder in die Top 10 und qualifizierte sich im Haas für Startplatz neun. Auch McLaren machte indes eine gute Figur und steht mit Lando Norris auf Rang vier, dahinter liegt Lewis Hamilton im Mercedes auf Platz fünf.

Im 15. von 22 Saisonrennen am Sonntag (14.00 Uhr MESZ/Sky) kann Verstappen seinen dritten WM-Titel in Folge noch nicht perfekt machen. Bei optimalem Verlauf hätte die Team-WM bereits entschieden werden können - das wirkt nun aber äußerst unwahrscheinlich.

Die Qualifikation musste nach einem schweren Unfall kurzzeitig unterbrochen werden. Als die Zeit für den ersten Abschnitt bereits abgelaufen war, verlor der Kanadier Lance Stroll die Kontrolle über seinen Aston Martin. Der Wagen schlug mit hoher Wucht in die Streckenbegrenzung des engen Stadtkurses ein und wurde zurück auf die Strecke geschleudert. Die linke Radaufhängung und auch die Hälfte des Seitenkastens wurde abgerissen oder zerstört.

Stroll funkte aber an die Box: «Ich bin okay.» Weil viel Flüssigkeit aus dem Wagen getreten war und die Barrieren erst wieder hergerichtet werden musste, nahm die Unterbrechung einige Zeit in Anspruch.