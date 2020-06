Ende des Jahres steigt RTL aus der Formel 1 aus. Nach fast 30 Jahren ist Schluss mit Live-Übertragungen - das trifft auch die Kommentatoren und Experten hart. Für Kai Ebel, Florian König und Co. endet damit ebenfalls eine Ära. Das macht ihnen schwer zu schaffen.

Zum Ende des Jahres ist Schluss, dann steigt RTL aus der Übertragung der Formel 1 aus. Der überraschende Rückzug kam nicht nur für die Fans unerwartet, auch das Kommentatoren- und Experten-Team wurde kalt erwischt. Was Florian König, Kai Ebel, Heiko Waßer und Christian Danner empfinden, erklären sie hier.

"Das ist kein guter Tag für die Formel 1 in Deutschland. Ich bin trotz allem sehr dankbar, dass ich über so viele Jahre meinen Sport auf diese Weise begleiten durfte", erklärte Experte Danner. Trotz des RTL-Rückzugs werde sein Platz "ganz sicher auch in Zukunft im Motorsport sein".

Auch für Kommentator Waßer kam die Entscheidung des Senders "völlig unerwartet. Das muss ich nun erstmal verdauen. Meine Frau und meine drei Hunde werden alle Hände und Pfötchen brauchen, um mich zu trösten".

"Ich hatte 25 tolle Jahre"

Boxengassen-Reporter Kai Ebel will die Nachricht vom Formel-1-Aus "erstmal sacken lassen". Die Entwicklung passe jedoch irgendwie in diese "merkwürdige Zeit, in der wir Geisterrennen und Geisterspiele erleben und in der die sportliche Zukunft eines Sebastian Vettel in den Sternen steht", erklärte der Kult-Reporter.

Moderator Florian König zeigte sich ebenfalls betroffen über den Entschluss von RTL, aus der Königsklasse auszusteigen. "Natürlich macht mich diese Entscheidung traurig, denn ich hatte 25 tolle Jahre mit RTL in der Formel 1. Ich bin dankbar dafür, was ich in dieser Zeit alles erleben und begleiten durfte: Die Schumacher-Ära, die Karrieren von Sebastian Vettel und Nico Rosberg und vieles mehr."

Für die letzten Rennen des Jahres - und die vorerst letzten bei RTL - versprach König den Fans noch einmal das "bestmögliche Programm. Das versteht sich doch von selbst!"