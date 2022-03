Seine Eltern haben sich früh getrennt, dennoch pflegt Lewis Hamilton zu beiden einen engen Kontakt. Zusätzlich zum Nachnamen seines Vaters Anthony Hamilton möchte er nun auch den seiner Mutter Carmen Larbalestier tragen. Die Begründung liefert der Formel-1-Pilot am Rande der Weltausstellung.

Es gibt Namen, die selbst denen ein Begriff sind, die mit den Menschen nichts zu tun haben. Lewis Hamilton ist einer dieser Namen. Mit 103 Rennsiegen in der Formel 1 und sieben Weltmeistertitel ist ihm der Platz in den Geschichtsbüchern des Sports längst sicher. Es könnte allerdings sein, dass der Brite bald unter neuem Namen nach dem achten Titel greift, der ihn vorbei an Michael Schumacher zum alleinigen Rekordchampion der Königsklasse des Motorsports machen würde.

Denn nach eigenen Angaben arbeitet der 37-Jährige daran, bald Lewis Larbalestier Hamilton zu heißen. Eine Hochzeit mit gleichzeitiger Annahme eines Doppelnamens mag zwar naheliegen, ist aber nicht der Grund. Vielmehr möchte der Brite damit seine Mutter ehren: Carmen Labalestier. Dieses Anliegen machte Hamilton bei einem Besuch der Weltausstellung Expo anlässlich eines Sponsorentermins öffentlich. Der BBC zufolge soll Labalestier den Vor- noch den Nachnamen ergänzen, sondern als "middle name" geführt werden.

"Nur wenige Menschen wissen, dass der Nachname meiner Mutter Larbalestier ist, und ich möchte diesen in meinen Namen aufnehmen", sagte der Mercedes-Pilot in Dubai. Seine Eltern ließen sich schieden, als Hamilton noch ein Kleinkind war. Zu beiden pflegt der Ausnahmesportler eine enge Beziehung. Seine Mutter war etwa an seiner Seite, als er im Dezember vergangenen Jahres von Prinz Charles zum Ritter geschlagen wurde. Vater Anthony Hamilton kaufte seinem Sohn einst die ersten Karts, ist regelmäßiger Gast an den Rennstrecken und war in den ersten Jahren seiner Formel-1-Karriere zugleich Manager des Weltmeisters von 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 und 2020.

Den Namen seiner Mutter möchte Hamilton annehmen, damit "ihr Name zusammen mit dem Namen weitergeführt wird". Für ihn ist es demnach unverständlich, "dass die Frauen ihren Namen verliert, wenn sie heiratet". Bei seinem Vorhaben kommt dem Briten entgegen, dass Namensänderungen in England vergleichsweise einfach vorzunehmen sind. Während in Deutschland schwerwiegende Gründe dafür nachzuweisen sind und die staatlichen Behörden dem Antrag zustimmen müssen, lässt sich dieser Schritt in Hamiltons Heimat sogar online einleiten.

Dass der Mercedes-Pilot schon beim Saisonauftakt an diesem Sonntag in Bahrain (16 Uhr/Sky und im Liveticker bei ntv.de) unter neuem Namen antritt, ist allerdings unwahrscheinlich. Er wolle sich zeitnah um die entsprechenden Formalitäten kümmern, so Hamilton. Die Änderung könne dann "hoffentlich bald" vollzogen werden: "Das würde meiner Familie sehr viel bedeuten."