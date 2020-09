Völliges Chaos beim Großen Preis der Toskana: Unmittelbar nach dem Start kommt es zu einem spektakulären Unfall. Max Verstappen kann das Formel-1-Premierenrennen in Mugello nicht fortsetzen. Nach einem zweiten wilden Crash wird das Rennen abgebrochen und neu gestartet.

UPDATE 16.54 Uhr: Nach einem heftigen Einschlag von Lance Stroll ist das Rennen zum zweiten Mal unterbrochen. Die verbliebenen Fahrer sammeln sich in der Boxengasse und warten. Stroll scheint unverletzt, währenddessen bemühen sich die Rennstewarts darum den Racing-Point-Boliden zu bergen.

In der turbulenten ersten Rennrunde beim Großen Preis der Toskana in Mugello sind der WM-Dritte Max Verstappen im Red Bull und Monza-Sensationssieger Pierre Gasly im AlphaTauri nach einer Kollision bereits ausgeschieden. Der Niederländer, der offenbar technische Probleme hatte und sehr langsam unterwegs war, wurde von Romain Grosjean getroffen und landete im Kiesbett.

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel fiel von Startplatz 14 ans Ende des Feldes zurück, er konnte dem McLaren von Carlos Sainz nicht ausweichen und fand sich nach einem notwendigen Wechsel des Frontflügels zunächst auf Rang 18 wieder. Pole-Setter Lewis Hamilton verlor am Start die Führung an seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas. Auf Rang drei fuhr Vettel-Teamkollege Charles Leclerc vor.

In der siebten Runde, unmittelbar nach dem Ende der ersten Safety-Car-Phase kam es zum nächsten wilden Crash. Gleich mehrere Autos knallten auf der Start- und Zielgerade ineinander. Vorne fuhr Valtteri Bottas beim Re-Start richtig langsam, dadurch kam es hinten zu einem Ziehharmonika-Effekt. Nicholas Latifi, Kevin Magnussen, Antonio Giovinazzi und Carlos Sainz waren beteiligt. Das Rennen wurde nach dem Unfall abgebrochen und um 15.55 Uhr neu gestartet.

"Das hätte auch anders ausgehen können"

Der am Ende des Feldes fahrende Vettel konnte dem zweiten Crash ausweichen. Grosjean der ebenfalls hinten fuhr und nicht in den Unfall verwickelt war, schimpfte über den Boxenfunk. "Wer auch immer das da vorne war, das war das Dümmste, was ich je gesehen habe. Wollen die uns umbringen oder was?" Nach ersten Erkenntnissen wurde aber keiner der Fahrer verletzt.

Carlos Sainz hat sich inzwischen zu dem Crash geäußert: "Mir geht es gut, genau wie den anderen", so der Spanier. "Das ist die Hauptsache. Die anderen dachten wohl, dass der Re-Start schon erfolgt war und dann sind sie plötzlich auf die Bremse gestiegen. Ich war bereits wieder voll auf Gas und konnte nicht mehr ausweichen. Es ist kein tolles Gefühl, wenn man mit 280 km/h unterwegs ist und plötzlich auf ein anderes Auto zuschießt. Das hätte auch anders ausgehen können."

