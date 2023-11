(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Max Verstappen und seine Crew hatten in Las Vegas Stress.

Max Verstappen hat auch das Comeback-Rennen der Formel 1 in Las Vegas gewonnen. Trotz einer Fünf-Sekunden-Strafe feierte der dreimalige Weltmeister in einem ereignisreichen Grand Prix mit mehreren Safety-Car-Phasen den 53. Sieg seiner Karriere. Ferrari-Pilot Charles Leclerc kam auf den zweiten Platz, Dritter wurde Verstappens mexikanischer Red-Bull-Teamkollege Sergio Pérez.

Das Wochenende hatte mit einem peinlichen Vorfall begonnen: Im 1. Freien Training hatte ein nicht richtig abgedeckter Gullydeckel für einen "enorm teuren" Schaden am Ferrari von Carlos Sainz geführt, wie Teamchef Cedric Vasseur zähneknirschend kommentierte. Zu allem Überfluss wurde der Spanier wegen daraus resultierender unerlaubter Umbauten auch noch in der Startaufstellung um zehn Plätze strafversetzt und hatte mit dem Ausgang des Rennens so nichts zu tun.

Auf den Veranstalter kommt derweil eine Klage wegen des Verdachts der Fahrlässigkeit zu. Dazu schreibt die internationale Presse:

Großbritannien

"The Sun": "Viva Max Vegas! Verstappen gewinnt den Großen Preis von Las Vegas vor den Augen von Promis wie David Beckham und Brad Pitt, während (Lewis) Hamilton nur Siebter wird. Ein weiteres mieses Wochenende für Mercedes (...)."

"The Telegraph": "Max Verstappen holte in dieser Saison seinen 18. Sieg in 21 Rennen. Aber der Weltmeister musste es auf die harte Tour tun, wurde für einen Zwischenfall in der ersten Runde mit Ferrari-Pilot Charles Leclerc bestraft und kämpfte sich dann vom fünften Platz zurück, nachdem ein paar Safety Cars die Strategien aller durcheinander gebracht hatten."

Spanien

"Marca": "In einem ebenso verrückten wie spektakulären und unterhaltsamen Rennen hat sich Max Verstappen beim Großen Preis von Las Vegas den schwierigsten Sieg des Jahres geholt."

Italien

"Corriere dello Sport": "Beim Formel-1-Grand-Prix von Las Vegas belegte Charles Leclercs Ferrari den zweiten Platz hinter Weltmeister Max Verstappen. Auf dem Strip-Circuit gab der Monegasse alles, um ein Ergebnis einzufahren, das am Ende jedoch nicht eintraf."

Frankreich

"L'Équipe": "Für die Rückkehr der Formel 1 in die USA nach Miami und Austin bot Las Vegas endlich ein tolles Spektakel, von der ersten Kurve der ersten Runde bis zur letzten Kurve der 50. Max Verstappen, der vom zweiten Startplatz aus ins Rennen ging, legte sich bereits in Kurve 1 mit Charles Leclerc an und drängte den Monegassen sogar über die Streckenbegrenzung hinaus, um die Führung zu übernehmen."

Österreich

"Kronen Zeitung": "Verstappen top! Leclerc nach irrem Finish Zweiter. (...) Mit seinem 53. GP-Erfolg zog Verstappen beim 21. und vorletzten Saisonrennen in der Bestenliste mit Sebastian Vettel auf Platz drei gleich. Nur Lewis Hamilton (103) und Michael Schumacher (91) standen in der Motorsport-Königsklasse öfters am obersten Podium."

"Kurier": "Max Verstappen knackt den Jackpot in Las Vegas. Der Weltmeister musste in der Glücksspielmetropole hart kämpfen und holte sich den 18. Sieg der Saison."

Schweiz:

"Blick": "Grosse Verstappen-Show in Las Vegas - Auweia, Valtteri Bottas im Alfa-Sauber verliert seinen siebten Startplatz in der ersten Kurve - Letzter. Vorne manövriert sich Verstappen in unwiderstehlicher Manier zum Erfolg. Selbst ein kaputtes Auto und eine Strafe können ihn nicht vom 53. GP-Sieg abhalten."

"Tages-Anzeiger": "Verstappen siegt, Leclerc belohnt sich in der letzten Runde. Las Vegas verlangt von der Formel 1 Unterhaltung - und bekommt sie. Der Weltmeister gewinnt das Nachtspektakel vor dem Ferrari-Piloten. Und dem Veranstalter droht eine Klage."