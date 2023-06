Zu Beginn standen Max Verstappen und Ferrari-Pilot Carlos Sainz gemeinsam in der ersten Reihe, am Ende trennten sie Welten.

Max Verstappen fährt die Formel-1-Mitbewerber in Grund und Boden. Von Konkurrenz zu sprechen, wäre kaum mehr angemessen. Nach dem Spanien-Grand-Prix registriert die internationale Presse die große "Langeweile", die der überragende "Kannibale" Verstappen der Königsklasse bringt. In Italien steht derweil die leidende Scuderia Ferrari im Fokus. Denn während Mercedes mit Lewis Hamilton und George Russell gleich zwei Piloten aufs Podest bringt, leidet Ferrari mit den Plätzen 5 (Carlos Sainz) und 11 (Charles Leclerc) weiter hart.

Großbritannien

The Sun: "Die Formel-1-Saison kommt nun wirklich in Fahrt, und die Red Bull rasen vorneweg an der Spitze der Siegertafel."

Daily Mail: "Max Verstappen hätte sogar mit einer Hand aus dem Fenster und Magic FM voll aufgedreht gewinnen können und mit deutlich mehr als den 24 Sekunden Vorsprung, die er einfuhr."

The Guardian: "Max Verstappen hängt das wiederbelebte Mercedes-Duo ab und gewinnt den spanischen Grand Prix."

Times: "Hamilton und Russell geben Mercedes einen Grund zum Jubeln. Der Große Preis von Spanien könnte der Moment sein, in dem das Licht für Mercedes wieder aufleuchtet. Sie müssen aber noch immer eine enorme Lücke schließen, um Verstappens Vorherrschaft in diesem Sport ernsthaft zu gefährden."

The Telegraph: "Mercedes zeigte Lebenszeichen mit zwei Plätzen auf dem Siegertreppchen, während Max Verstappen den Großen Preis von Barcelona beherrscht."

Spanien

Marca: "Ohne ins Schwitzen zu kommen, gewann Max Verstappen den Großen Preis von Spanien, sein 40. Sieg in der Formel 1, der ihn noch näher an seinen dritten Weltmeistertitel in Folge bringt."

Mundo Deportivo: "Verstappen räumt in Barcelona ab, und Mercedes wacht auf."

As: "Satter Sieg des Weltmeisters vor Hamilton und Russell."

Italien

Corriere dello Sport: "Die Ferrari-Fans haben wieder einen Sonntag erlebt, den man lieber vergessen will. Der SF-23 enttäuscht in Montmelo und das Schlimme ist, dass das Team nicht seine Probleme begreift. Verstappen gewinnt wie ein Kannibale."

Gazzetta dello Sport: "Verstappen ist der übliche Außerirdische, ein Menschenfresser, der alle Gegner vernichtet. Ein Abgrund trennt ihn von allen Rivalen. Ferrari versinkt immer mehr im Chaos. Die Probleme eines unberechenbaren Autos scheinen unlösbar zu sein."

Corriere della Sera: "Ferrari in einer Sackgasse. Barcelona hätte für Maranello der Wendepunkt der Saison sein sollen, doch die technischen Neuerungen führen zu keinerlei Resultaten."

Tuttosport: "Verstappen gewinnt mit Leichtigkeit, schlechte Ferraris."

Frankreich

L'Équipe: "Die Verstappen-Show, ein langweiliges Rennen."

Österreich

Kronen Zeitung: "Erneute Machtdemonstration von Max Verstappen beim Grand Prix von Spanien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Nicht einmal eine 'Gelbe Karte' konnte die außerirdische Start-Ziel-Siegesfahrt des Weltmeisters bremsen."

Kurier: "Max Verstappen ist nicht zu stoppen. Weder war er es beim Grand Prix von Spanien, noch scheint er es auf dem Weg zu seinem dritten WM-Titel in Serie zu sein."

Schweiz

Blick: "Mercedes und insbesondere Lewis Hamilton wittern nach dem Doppel-Podest in Barcelona Morgenluft."

Tages-Anzeiger: "Mercedes erlebt eine Wiedergeburt. Lewis Hamilton und sein Teamkollege müssen sich nur dem überragenden Max Verstappen geschlagen geben."