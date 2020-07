Die Motorsport-Welt rätselt um die Zukunft von Sebastian Vettel. Nur der Noch-Ferrari-Pilot nimmt das alles anscheinend gelassen hin. Er liebäugelt mit einem Engagement bei Aston Martin, kann sich aber auch andere Alternativen vorstellen - sogar eine Zeit ohne die Formel 1.

Sebastian Vettel macht sich offenbar keine größeren Sorgen um seine sportliche Zukunft. "Es ist gerade aufregend, es ergeben sich immer neue Möglichkeiten", sagte er im Gespräch mit Sky: "Was es dann am Ende wird, weiß ich wirklich noch nicht, vielleicht bleibe ich in der Formel 1, vielleicht fahre ich in einer anderen Rennserie, vielleicht ziehe ich mich auch eine Weile zurück."

Die Zielsetzung des viermaligen Weltmeisters ist allerdings ganz klar. "Wenn ich bleibe, will ich gewinnen", sagte der 33-Jährige: "Und wir wissen alle, in welchem Auto man im Moment dafür sitzen muss." Da das (Mercedes, Anm.d.Red.) aber "vermutlich keine Option ist, muss ich versuchen, etwas Ähnliches zu finden".

Die Art und Weise, wie Ferrari das Ende der Zusammenarbeit angekündigt hat, "hätte ich mir anders gewünscht, aber ich bin Profi und muss die Entscheidung akzeptieren", sagte Vettel weiter: Ferrari sei immer sein Traum gewesen, "ich wollte natürlich mit ihnen Weltmeister werden, das habe ich nicht geschafft. Aber wir hatten trotzdem eine gute Zeit miteinander."

"Wie könnte man nicht interessiert sein?"

Ob er tatsächlich in der kommenden Saison für Aston Martin oder vielleicht für seinen früheren Arbeitgeber Red Bull fahren wird, ließ Vettel erneut offen: "Es ist ja auch noch ein bisschen Zeit." Otmar Szafnauer, Teamchef von Racing Point, das 2021 im Aston-Martin-Werksteam aufgeht, findet es jedenfalls "schön zu hören, dass ein viermaliger Weltmeister Interesse hat. Wie könnte man nicht interessiert sein an einem viermaligen Weltmeister?", sagte Szafnauer bei RTL.

Bislang war das gegenseitige Umwerben der beiden Parteien eher oberflächlich. Szafnauer verwies stets auf bestehende Verträge mit den Fahrer Sergio Perez (Mexiko) und Lance Stroll (Kanada) für die kommende Saison. Vettel hatte die Gerüchte aber angeheizt, indem er erklärte: "Jeder spricht gerade über Racing Point, in den ersten beiden Rennen waren sie beeindruckend. Sie haben ein gutes Auto für dieses Jahr und damit gute Möglichkeiten, sich für nächstes Jahr noch zu verbessern."