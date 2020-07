Die Gerüchte um eine zukünftige Zusammenarbeit von Regenkönig Sebastian Vettel und Aston Martin verdichten sich, auch wenn beide Seiten sich in wortreiches Schweigen hüllen. Derweil dominierte Mercedes am Freitag das Geschehen auf der Strecke nach Belieben.

Regenkönig Sebastian Vettel, ein souveräner Weltmeister Lewis Hamilton und immer lauter werdende Spekulationen um Vettels sportliche Zukunft haben den ersten Trainingstag beim Großen Preis von Ungarn geprägt. Bevor Vettel mit der schnellsten Runde in der verregneten zweiten Session endlich wieder Hoffnung bei sich selbst und Ferrari weckte, hatte Hamilton mit der Tagesbestzeit von 1:16,003 Minuten am Vormittag den schwarz lackierten Mercedes dorthin gestellt, wo er üblicherweise zu finden ist: Ganz nach vorne. "Wir sind im Nassen ein paar Runden mehr gefahren, um unsere Schwächen aus der letzten Woche besser zu verstehen", sagte Vettel. Man habe bei Ferrari noch "viele Hausaufgaben zu erledigen, aber im Großen und Ganzen sah es nach einem besseren Tag für uns aus".

Im Regen schlug Vettels Stunde, der viermalige Weltmeister legte 1:40,464 Minuten vor, eine Zeit, an die auch Bottas mit knapp drei Zehntelsekunden Rückstand auf Platz zwei nicht herankam. "Diese Strecke sollte uns besser liegen als Spielberg", sagte Vettel. Hamilton verzichtete am Todestag des Franzosen Jules Bianchi (2015) und des fünfmaligen Weltmeisters Juan Manuel Fangio (1995) auf den Ausritt auf nasser Strecke, Auto und Fahrer blieben am Nachmittag während der gesamten 90 Minuten in der Box. "Im Qualifying wird es anders laufen", sagte Hamilton, der darauf hinwies, dass es auf dem engen Kurs "nicht so sehr auf Power und Highspeed ankommt".

Vettel setzte sich in Ungarn nach Wochen voller Enttäuschungen und Rückschlägen endlich mal wieder in Szene. Der Heppenheimer demonstrierte sein Können im Regen und sendete damit in der Diskussion um seine sportliche Zukunft ein starkes Signal. Sein angeblich kurz bevorstehender Wechsel zu Aston Martin war auch am Freitag in Budapest eines der wichtigsten Gesprächsthemen im Fahrerlager. "Ich bin nicht so dicht dran, wie ihr offenbar alle denkt", sagte Vettel im Gespräch mit dem italienischen Pay-TV-Sender Sky. Eine Entscheidung in den nächsten Tagen hält er für unwahrscheinlich. Er werde noch "einen Moment brauchen, um die Lage zu verstehen und sie richtig einzuordnen, und dann werde ich ein paar weitere Tage brauchen, um zu entscheiden, was ich möchte und was nicht".

Gewichtige Argumente im Buhlen um Vettel

Racing-Point-Teamchef Otmar Szafnauer wollte seinen beiden aktuellen Fahrern Sergio Perez (Mexiko) und Lance Stroll (Kanada) am Freitag allerdings schon mal keine Jobgarantie für 2021 geben - und das, obwohl die beiden sich in der Addition beider Trainingsdurchgänge hinter Mercedes auf den Plätzen drei und vier einreihten und dabei als einzige in derselben Sekunde blieben wie Hamilton und Bottas.

Sollte diese Performance sich in den nächsten Rennen bestätigen und ein Protest von Renault gegen die Rechtmäßigkeit der Bremsbelüftung an den Autos von Perez und Stroll abgewiesen werden, hätte Aston Martin gewichtige Argumente im Buhlen um Vettel: Das aktuelle Auto ist schneller als der Ferrari, und da die Entwicklungsmöglichkeiten stark eingeschränkt wurden, könnte es auch 2021 noch zu den schnellsten im Feld gehören.

Das tut Ferrari in dieser Saison nicht, der umstrittene Teamchef Mattia Binotto lieferte dafür in Budapest die Erklärung. Man habe das Auto und vor allem die Power Unit den neuen Technik-Richtlinien des Weltverbandes FIA angleichen müssen, sagte Binotto, und dabei sei die Leistung buchstäblich auf der Strecke geblieben. Es sei aber "wichtig, dass die FIA weiterhin Klarheit schafft, sie muss sicherstellen, dass die Regeln von allen eingehalten werden. Das betrifft ja nicht nur Ferrari."