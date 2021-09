Es wird viel spekuliert, sogar vom Karriere-Ende ist die Rede. Doch Sebastian Vettel hat noch nicht genug von der Formel 1. Gemeinsam mit Aston Martin und dem 22-jährigen Lance Stroll wird der Ex-Weltmeister in die neue F1-Saison gehen. Er sagt: "Ich glaube an die Stärke unseres Teams."

Sebastian Vettel macht weiter und fährt auch in der kommenden Saison für den britischen Rennstall Aston Martin, das gab das Formel-1-Team bekannt. Neben der Weiterverpflichtung des vierfachen Weltmeisters verkündete das Team die Weiterbeschäftigung seines Team-Kollegen, dem 22-jährigen Kanadier Lance Stroll. "Ich glaube an die Stärke unseres neuen, wachsenden Teams", wurde der 34 Jahre alte Hesse in einer Mitteilung von Aston Martin zitiert.

Vettel sieht durch die umfassende Regelreform zur kommenden Saison eine Chance, wieder näher an die Spitze des Feldes heranzurücken. Der Heppenheimer fährt seit diesem Jahr für Aston Martin und ist nach 14 WM-Läufen Zwölfter der Gesamtwertung. "Ich freue mich sehr darauf, die neue Generation von Formel-1-Autos zu fahren", sagte Vettel. "Sie sehen ganz anders aus, und das neue technische Reglement sollte uns Autos bescheren, die viel enger als zuletzt fahren können. Spannendere Rennen werden sowohl für die Fahrer als auch für die Fans großartig sein. Die Veränderungen sind so groß, dass jedes Team von vorne beginnen wird."

Teamchef Otmar Szafnauer zeigt sich hocherfreut: "Als vierfacher Weltmeister, der 271 Grands Prix gefahren ist, von denen er 53 gewonnen hat, ist Sebastian auch eine große Bereicherung für unser Team. Wir erwarten, dass beide im nächsten Jahr in einer Formel 1, die sich von der jetzigen stark unterscheiden wird, gut abschneiden werden. Wir unterschätzen unsere Gegner nie, also wollen wir auch nicht zu viel versprechen, aber wir wissen, dass Lance und Sebastian das Beste aus den Werkzeugen herausholen werden, die wir ihnen zur Verfügung stellen werden."