Sport

Formel-1-Aufgalopp in Melbourne: Vettel ist im ersten Training chancenlos

Es ist angerichtet: Die neue Formel-1-Saison startet traditionell in Melbourne. Vize-Weltmeister Vettel will Champion Hamilton attackieren. Im ersten freien Training geht das aber in die Hose.

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat beim Aufgalopp zum Saisonauftakt gleich einen Dämpfer erlebt. Mit seinem neuen Ferrari SF71H kam der Vizeweltmeister im ersten freien Training beim Großen Preis von Australien nicht über den fünften Platz hinaus. Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes war als Schnellster der Einheit mit einer Bestzeit von 1:24,026 Minuten ganze 0,969 Sekunden schneller sein Dauerrivale aus Hessen.

Überhaupt präsentierte sich Hamilton bei sommerlichen Bedingungen im Albert Park von Melbourne in starker Verfassung. Selbst sein Teamkollege Valtteri Bottas (Finnland) als Zweiter kam nur bis auf 0,551 Sekunden an den Engländer heran, der wie Vettel mit vier Titeln dekoriert ist.

Regen im Qualifying?

Vor Vettel schoben sich auch noch der stark erwartete Red-Bull-Pilot Max Verstappen (Niederlande/+0,745) sowie sein finnischer Ferrari-Stallkollege Kimi Räikkönen (+0,849). Nico Hülkenberg belegte im Renault zunächst den 13. Rang (+2,557).

Die Chance, die Verhältnisse gerade zu rücken, hat Vettel im zweiten freien Training um 6.00 Uhr MEZ (ntv). Dieses findet auch zu einer ähnlichen Zeit statt wie das Qualifying am Samstag (7.00 MEZ) und das Rennen am Sonntag (7.10 MESZ/beides RTL). Allerdings ist für Samstag Regen vorhergesagt. auch am Sonntag sind Tropfen möglich.

Quelle: n-tv.de