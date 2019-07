Vorjahressieger Sebastian Vettel muss sich im Formel-1-Training zum Großen Preis von Großbritannien erneut den überlegenen Mercedes-Piloten geschlagen geben. Der Ferrari-Pilot landet in Silverstone auf Platz vier. Die schnellste Runde fährt Valtteri Bottas, noch vor WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im zweiten Silberpfeil.

Der deutsche Ferrarifahrer Sebastian Vettel hat die dominierenden Mercedes beim Training zum Großen Preis von Großbritannien am Sonntag (ab 15.10 Uhr bei RTL und im Liveticker bei n-tv.de) nicht ärgern können. Der Vorjahressieger fuhr in Silverstone lediglich auf Rang fünf und musste sich neben den Silberpfeil-Piloten Valtteri Bottas und Weltmeister Lewis Hamilton auch seinem Teamkollegen Charles Leclerc aus Monaco geschlagen geben.

Die schnellste Runde drehte der Finne Bottas in 1:26,732 Minuten knapp vor Lokalmatador Hamilton. Vettel mit seinen 1:27,180 Minuten hatte am Ende über zwei Zehntelsekunden Rückstand auf Leclerc, der in 1:26,929 Minuten immerhin dicht an Mercedes herankam. Zudem war noch Red-Bull-Pilot Pierre Gasly in 1:27,173 Minuten mit seiner Zeit aus dem ersten Training schneller als Vettel. Max Verstappen im Red Bull wurde Siebter, der Deutsche Nico Hülkenberg musste sich in seinem Renault mit Rang 15 begnügen.

Als Favorit auf den Sieg in Silverstone gilt Hamilton. Der Brite stand bei seinem Heimspiel bereits sechsmal auf der Pole und gewann fünf Rennen in seinem Wohnzimmer: 2008, 2014, 2015, 2016 und 2017. Mit einem sechsten Triumph wäre der WM-Spitzenreiter alleiniger Rekordsieger beim Großen Preis von Großbritannien. "Ich bin gekommen, um das Land stolz zu machen", sagte er. Hamilton thront trotz des Rückschlags zuletzt in Österreich, als er nur auf Platz fünf fuhr, immer noch souverän an der WM-Spitze. 31 Punkte Vorsprung hat er auf seinen Teamkollegen Bottas - sogar über 70 Zähler liegt er vor Verstappen und Vettel, der bereits seit fast einem Jahr auf einen Sieg wartet.